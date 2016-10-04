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Radyocu Cem Arslan'ı bıçaklayan takıntılı hayran çıktı

Radyocu Cem Arslan'ı bıçaklayan saldırganın, takıntılı bir hayran olduğu ortaya çıktı. Zanlı Müge Arcan'ın, 6 yıl önce de Cem Arslan'ın sevgilisi olduğu sandığı bir kadına saldırmak isterken yoldan geçen bir kadını bıçakladığı belirtildi.

Radyocu Cem Arslanı bıçaklayan takıntılı hayran çıktı

04 Ekim 2016 08:29

Ünlü radyocu Cem Arslan (46) dün Taksim'de radyo programı çıkışı bıçaklı saldırıya uğradı. Müge Arcan (40) isimli kadın, Arslan'ın arkasından gelerek bıçağı sırtına sapladı. Hastaneye kaldırılan Cem Arslan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Cem Arslan'a saldıran zanlı Müge Arcan, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Arcan'ın Cem Arslan'ın takıntılı bir hayranı olduğu ortaya çıktı. Cem Arslan'a yakın olduğunu düşündüğü kadınlara saldıran Arcan'ın 6 yıl önce de bir kadını bıçakladığı belirlendi. Arcan'ın polisteki sorgusu sürüyor. 

Etiketler: Radyocu Cem Arslan


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