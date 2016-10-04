Ünlü radyocu Cem Arslan (46) dün Taksim'de radyo programı çıkışı bıçaklı saldırıya uğradı. Müge Arcan (40) isimli kadın, Arslan'ın arkasından gelerek bıçağı sırtına sapladı. Hastaneye kaldırılan Cem Arslan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Cem Arslan'a saldıran zanlı Müge Arcan, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Arcan'ın Cem Arslan'ın takıntılı bir hayranı olduğu ortaya çıktı. Cem Arslan'a yakın olduğunu düşündüğü kadınlara saldıran Arcan'ın 6 yıl önce de bir kadını bıçakladığı belirlendi. Arcan'ın polisteki sorgusu sürüyor.