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Rafsancani’nin cenaze törenine yüksek katılım

1989-1997 yılları arasında İran Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Haşimi Rafsancani’nin cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

Rafsancaninin cenaze törenine yüksek katılım

10 Ocak 2017 11:48

İran’ın Eski Cumhurbaşkanı Ekber Haşimi Rafsancani’nin cenaze töreni için on binlerce kişi Tahran Üniversitesinde toplandı. İran Devlet Televizyonu, Ayetullah Ali Hamaney’in yönettiği Eski Devlet Başkanı Rafsancani’nin cenaze töreni için binlerce kişinin sokakları doldurduğunu gösterdi. Cenaze töreninde Ruhani lider Ali Hamaney, Devlet Başkanı Hasan Ruhani ve Parlamento Başkanı Ali Larijani ile birlikte Rafsancani’nin tabutunun önünde dua etti.

Pazar günü 82 yaşında kalp krizinden hayatını kaybeden Rafsanjani’nin 1979 devrimi lideri Ruhullah Hamaney’in bulunduğu mezarlığa gömüleceği bildirildi.

Etiketler: Rafsancani


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