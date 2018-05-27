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Raftingciler, şampiyonada dalgalara meydan okudu

Tunceli Munzur Çayı’nda düzenlenen Türkiye Rafting Şampiyonası’nda sporcular yarışların son gününde botlarıyla slalom yaparak dalgalara meydan okudu.

Raftingciler, şampiyonada dalgalara meydan okudu

27 Mayıs 2018 15:10

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu (GOSBF) tarafından düzenlenen Tunceli Valiliği ile Tunceli Belediyesi tarafından desteklenen Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışları son gününde de heyecan yaşattı.Munzur Çayı’ndaki parkurlarda slalom yaparak derece yapmaya çalışan sporcular arasında çekişmeli bir yarışma gerçekleşti. Şampiyonaya, İstanbul, Rize, Muğla, Hakkari, Van, Kayseri, Düzce, Erzurum, Elazığ, Artvin ve Tunceli’den 47 takım, 300 sporcu, 30 hakem ve İtalya’dan gelen 2 nehir eğitim başkanı katıldı. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi ile takip edilen şampiyona bugün ki yarışlarla tamamlanırken, düzenlenecek ödül töreni ile sona ereceği bildirildi. 

Yarışmaya Düzce’den katılan Samet Taşkan, “Bir haftadır buradayız. 4 gündür yarışıyoruz. Dalaman’dan sonra ikinci yarışımız burası. Daha yeni olmamıza rağmen ilk üçü garantiledik. Bir ve ikiye oynuyoruz. Yarışın son günüydü bugün. Güzel bir derece yaptığımıza inanıyoruz. Çok eğlenceli geçti. Tunceli çok güzel. İnsanları çok mütevazı, bizleri güzel ağırladılar. Munzur Nehri çok güzel" diye konuştu.
Sporculardan Kaan Keskin ise, “Munzur Çayı’ndayız şu an. Tunceli’yi çok güzel buldum. İnsanları olsun, suyu oldun çok güzeller. Bizleri çok iyi karşıladılar. Herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.  

 

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