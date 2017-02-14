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Ragbi Milli Takımlar antrenörlüğüne Kamerunlu Ngu getirildi

Kamerun asıllı Cherokee Sylvain Ngue, Ragbi Milli Takımlar antrenörlüğüne getirildi.

Ragbi Milli Takımlar antrenörlüğüne Kamerunlu Ngu getirildi

14 Şubat 2017 09:44

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan'la masaya oturan deneyimli Antrenör Cherokee Sylvain Ngue sözleşmeye imza attı.

Uzun süredir Türkiye'de yaşayan ve farklı takımlarda antrenörlük yapan deneyimli eğitmen önümüzdeki süreçte Ragbi Milli Takımlar antrenörlüğünü sürdürecek.

İmzaların ardından Federasyon Başkanı Murat Pazan tarafından kendisine hediye edilen Türk bayrağı portresi karşısında duygulanan Cherokee, "Türkiye'de bulunmaktan çok mutluyum. Bu ülkeyi ve insanlarını çok seviyorum. Türkiye'de çok başarılı ve çalışkan sporcular var. Bu ülke spor anlamında daha fazla başarıyı hak ediyor.

Sporcuların olimpiyat hayali var. Aslında bu hayal çok uzak değil. Yeni yönetimle birlikte iyi koordine olur, çok çalışır ve güçlü bir sistem kurarsak bunu başarabiliriz. Güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Başkanımıza ve ekibine yeni dönemde başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmasından ötürü Ngu'ya teşekkürlerini ileten Murat Pazan ise, "Hocamız ülkemizde farklı kulüplerde güzel işler başarmış.

Türkiye aşığı ve çalışkan bir antrenör. Yeni yönetimimizle birlikte güzel işler başarıp branşlarımızı hak ettiği noktaya taşımanın gayreti içersinde olacağız. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç, alt yapı ve branşların gelişimi için bir çok imkan sağladı.

Bizlerde bu imkanları iyi değerlendirerek hem alt yapıyı iyi organize etmeyi hemde profesyonel anlamda dünya liginde söz sahibi olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. 

Etiketler: Cherokee Sylvain Ngue, Ragbi Milli Takım


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