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Rahatsızlanan 9 yaşındaki kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova İlçesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı fenalaşan Yağmur Kaldıran(9) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.


21 Kasım 2016 07:53

Olay, Kızılay Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikriye ve Tamer K. çiftinin kızı 9 yaşındaki Yağmur K. annesiyle çıktığı alışverişten döndükten sonra evde fenalaşarak yere yığıldı. Kızının rahatsızlandığını gören anne Fikriye K. durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları müdahalenin ardından Yağmur K. Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan küçük kız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Yağmur K.'nin cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. 

Halil İbrahim Karabıyık


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