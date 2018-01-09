Rahatsızlanan Rus askerine TSK’dan yardım

TSK’dan yapılan açıklamada, 7 Ocak 2018 tarihinde Rusya Federasyonu Deniz Kuvvetlerine ait KIL-158 isimli lojistik destek gemisinin, Çanakkale Boğazı’ndan geçişi esnasında rahatsızlanan bir personeli için tıbbi tahliye talebinde bulunduğu, Çanakkale Boğaz Komutanlığı tarafından mülki makamlarla kurulan koordine neticesinde hasta personelin gemiden tahliye edilmesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevkinin sağlandığı bildirildi. Hastanede tedavisine halen devam edilen personele, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen bir tabip subayı ve bir sağlık astsubayı tarafından refakat edildiği ifade edildi.

Caner Ünver