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Rahatsızlık geçiren antrenör, polis aracıyla hastaneye kaldırıldı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup’un 21. haftasında Malatya’da oynanan İnönü Üniversitesi-Merkez Hasar Hankendispor karşılaşmasında kalp rahatsızlığı geçiren konuk takım antrenörü Erkan Aygün ambulans olmadığı için hastaneye polis aracıyla kaldırıldı.

Rahatsızlık geçiren antrenör, polis aracıyla hastaneye kaldırıldı

04 Mart 2018 15:46

Yeşiltepe 1 Nolu sahada oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında bir anda baygınlık geçiren Erkan Aygün’e ilk müdahale saha içerisinde yapıldı. Daha sonra kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılması istenen antrenör için ambulans beklenmeye başlandı. Ancak statta ambulans olmadığı için, Erkan Aygün polis aracıyla hastaneye kaldırıldı. Maçı izleyenler polis ekiplerinin zor durumdaki antrenörü hastaneye götürmelerini alkışlarken, statta ambulans olmamasına ise tepki gösterdi. 

Merkez Hasar Hankendispor antrenörü Erkan Aygün’ün kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılmasından yaklaşık 10 dakika sonra 2 ambulansın Yeşiltepe 1 Nolu sahaya geldiği görüldü.  

Mehmet Türel
 

 

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