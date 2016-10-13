Aslı Alay, rahim ağzı kanserinde erken tanının çok önemli olduğunu söyledi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Aslı Alay, Rahim ağzı kanseri riskini artıran faktörler arasında en önemli etkenin Hpv virüsü olduğunu belirterek, "Her yıl 493 bin yeni hasta oluşmaktadır. Özellikle gelişmemiş ülkelerin hastalığı olup, etkin ve yeterli tarama programının geliştiği toplumlarda sıklık azalmıştır. Erken tanıda yüzde 95 tedavi şansı vardır. Rahim ağzı kanseri riskini artıran faktörler arasında en önemli etken Hpv virüsüdür. Bu nedenle son yıllarda smear testinin yanında Hpv denilen rahim ağzı kanserine yol açan virüs de tarama programına alınmıştır. Co-testing denilen bu test smear ve Hpv testen oluşmaktadır. Hpv pozitif olduğu durumda genellikle hangi tip Hpv taşıdığını gösteren tetkiklerin de yapılması gerekir. Yüksek risk olarak belirlenen 16, 18, 31, 45 taşıyıcılığı olan kadınlar yakın takip edilmesi gereken gruptur" dedi.

"Güçlü bağışıklık sistemi olan kadınlarda yok edilebilir"

Hpv enfekiyonunun, karşılaştıktan 2 yıl içinde güçlü bağışıklık sistemi olan kadınlarda yok edildiğini dile getiren Op. Dr. Alay, "Yüzde 10 kadında ise enfeksiyon kalıcı hale gelir. Kalıcı enfeksiyon gelişiminden 2-5 yıl sonra enfeksiyon ilerler ve CIN-1 denilen lezyona dönüşür. CIN-1 ilerlerse 4-5 yıl sonra CIN-2 ve CIN-3’e ilerler. CIN-2 ve CIN-3 ilerlerse 9-15 yıl sonra kansere dönüşür. Kadınların yüzde 20 sinde bu süreçte bir şikayet olmaz. Ama çoğu kadında ilişki sonrası kanama, kötü kokulu akıntı, düzensiz vajinal kanama olabilir. Hastalığın daha da ilerlemesi ile kilo kaybı, ağrı, idrar yapmada zorluk gibi şikayetler eklenebilir" ifadelerini kullandı.

Bir lezyonun rahim ağzı kanserine ilerleme sürecinin uzun yılları bulduğu için erken tanı ile kanserin önlenebildiğini ve tedavi edilebildiğini kaydeden Op. Dr. Alay, "Tarama ve takip programı çok net olup, her kadın tarama programına alınmalıdır. Tarama testi olarak etkin, ucuz ve güvenilir bir yöntem olan smear testi 1940 yılından itibaren uygulanır. Tarama programı yaş gruplarına göre farklıdır. 21-29 yaş grubu kadınlara 3 yıllık aralıklarla smear yapmak yeterlidir. Hpv testi yapılmasına gerek yoktur. 30-65 yaş grubu kadınlara 3 yıl aralıklarla smear yapılmalı, eğer Hpv de bakılmışsa tarama 5 yıla çıkabilir. 65 yaş sonrasında risk faktörü olmayan kadınlara tarama önerilmez. Bu tarama programı kanser riskini yüzde 3’ten yüzde 0,5’e düşmektedir" şeklinde konuştu.

