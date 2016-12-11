Meclis Darbe Girişimi ve FETÖ Araştırma Komisyonu İstanbul Çalışmaları kapsamında Akademisyen, Gazeteci ve alanında uzman isimleri dinlediği Müzakere Toplantısı ile devam ediyor. Müzakere Toplantısının ikinci oturumunda konuşan Türkiye Gazetesi Yazarı Rahim Er, FETÖ'nün benzeri olan birçok yapılanmanın tarihimizde var olduğunu ve bu yapılanmaların kesinlikle yerel dinamikler ve milli bir akılla hareket etmediğini özellikle dış bağlantılar konusuna dikkat çekti.

FETÖ'nün bu milletin çocuklarının kanına giren ve kısa Cumhuriyet Tarihinde ve Osmanlı Dağıtılma sürecindeki son döneminde gördüğümüz bazı örgütler gibi milletin evlatlarını çaldığını belirtti. Rahim Er, "Osmanlı'nın başına bela edilen Vahhabilik neyse FETÖ odur. Cumhuriyetin başlarında Irkçı Türkçülük nasıl ki bu milletin çocuklarını toplumun ana gövdesinden kopardıysa, Kominizm / Sosyalizm hareketi de yine aynı şekilde çaldığı çocuklarımızı devşirdi, toplumsal bütünden ayrıştırdı ve 5 bin genç insanın hayatına mal oldu. Siyasal Irkçılığın bir diğer versiyonu Kürtçülük sonunda PKK gibi silahlı terör hareketine dönüştü. Bu zararlı hareket ise 40 bine yakın insanın hayatını kaybettiği ve hala bizlere acılar yaşatan canilikleriyle devam ediyor. Önce toplumsal gövdeden fikir, düşün olarak ayrıştırdıkları çocuklarımızın daha sonra silahlandırıp, ayırdıkları ana gövdeye saldırtıyorlar.

FETÖ de aynı şekilde bir yere yaslanarak makulden hareketle çocuklarımızı çalma yolunu seçti.

İnsanlar, analar - babalar çocuklarının dini eğitim alması, büyüklerine saygılı, milletine faydalı ve istikbali parlak kişiler olması için bizzat kendi elleriyle bunlara teslim edildiler.

FETÖ de aynı şekilde bu milletin evlatlarını bizlerden çalan bir devşirme hareketidir. Öyle ki aldıkları çocuklarımızı öyle devşirdiler ki ortaya çıkan kişiliksizlik, içinden çıktığı toplumun değerlerinin karşısında konumlanıp, ailesinin sözünden çok abilerinin, devletin emirlerinden çok başka yerden emir alan bu devşirmeler camileri, kamu binalarını, meclisi ama en önemlisi içinden çıktığı milleti bombaladı. Hem de silahsız, yaşlı, çocuk diye ayırt etmeden. FETÖ yaptığı ve yürüttüğü çalışmalar ve sonuçlarıyla devşirme hareketidir. Kulağına ezan okuyarak adını verdiğimiz çocuklarımızı isimlerini değiştirip, vaftiz ettiler. Şimdi, vaftiz edilmiş bu hareketin kulağına ezan okuma zamanı gelmiştir" dedi.