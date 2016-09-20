Geçtiğimiz ağustos ayında ise bir rahatsızlığı için alınan örneğin patalojik incelemesi sonucu ‘kanser öncüsü lezyon’ belirlendi. Ameliyat gerektiği söylenen Şengül Saltan’a, Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan kızı Burcu Kır, Medical Park Hastanesi’ni önerdi.

Tarsus’a gelen Şengül Saltan, Medical Park Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Op. Dr. Nihal Erdoğan ve Op. Dr. Mahmut Güden tarafından muayene edildi. Op. Dr. Erdoğan ve Güden’in de Aydın’daki hekimler gibi ameliyat gerektiği görüşüne varması sonucu laparaskopik (kapalı) yöntem uygulanması kararlaştırıldı. Operasyonu, Op. Dr. Nihal Erdoğan ve Op. Dr. Mahmut Güden birlikte gerçekleştirdi. Ameliyat, 1’er ve 2’şer cm’lik toplam 4 kesiden girilerek yapıldı.

Rahim ve sağ yumurtalığın alındığı operasyon sonrası 2 gün hastanede kontrol altında tutulan Şengül Saltan taburcu edildi. Tedaviyle ilgili bilgi veren Op. Dr. Erdoğan ve Güden, çikolata kisti ameliyatı olmuş hastalarda, zor olduğu için laparoskopik yöntemin tercih edilmediğini ancak Şengül Saltan’a uygulanan operasyonun başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Hekimler, rahim alındığı için hastanın rahim kanserine yakalanma riskinin ortadan kaldırıldığını belirtti.