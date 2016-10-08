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Rahminden 11 tane miyom çıkarıldı

Van’da çocuk sahibi olabilmek için doktora başvuran kadının rahminden 11 tane miyom çıkarıldı.

Rahminden 11 tane miyom çıkarıldı

08 Ekim 2016 17:05

 Yaklaşık 10 aylık evli olan ve miyomlar nedeniyle çocuğu olmayan 40 yaşındaki M.B., tedavi olmak için Lokman Hekim Van Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede yapılan ultrasonda kadının rahminde büyüklükleri 1 ila 15 santimetre arasında değişen 11 miyom bulunduğu tespit edilmesi ile birlikte bu miyomların tekrarlayan düşüklere sebep olabileceği değerlendirilerek ameliyat kararı alındı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ağahan Han tarafından gerçekleştirilen operasyonla, M.B.’nin rahmindeki miyomlar çıkarıldı. Çıkartılan miyomlardan bir tanesinin 15 santimetreyi bulduğu ifade edilirken, bu tarz hastaların rahminin alındığı belirtildi. Yapılan başarılı ameliyat sonucu sağlığına kavuşan M.B., operasyon sonrası mutluluğunu dile getirerek, “Gittiğim her doktor rahim alınmadan bu işlemin yapılamayacağını söyledi. İmkansız dedikleri ameliyatı başarıyla yapan doktorum başta olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyorum” dedi. 

Etiketler: miyom


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