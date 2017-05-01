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Rahvan atları kıyasıya yarıştı!

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenliklerinin son programı olan Rahvan At Yarışları yapıldı.

Rahvan atları kıyasıya yarıştı!

01 Mayıs 2017 12:25
Rahvan atları kıyasıya yarıştı! - Tıkla İzle

11 farklı kategoride toplam 140 atın yarıştığı ve büyük bir heyecana sahne olan yarışlarda dereceye giren at sahiplerine madalya ve kupalarını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar verdi. 7 Nisan’da başlayan ve bir ay boyunca birçok etkinliğe sahne olan Osmangazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri’nin son etkinliği olan Rahvan At Yarışları, Armutköy Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Osmangazi Belediyesi tarafından Rahvan At Yarışları için yeniden düzenlenen eski futbol sahasında vatandaşların büyük ilgi gösterdiği yarışlarda atlar, Baş, Başaltı, Büyük Orta, Küçük Orta, Deste, İthal Rahvan, Tozkoparan, Arap Doludizgin, Yerli Doludizgin, 4’lü Taylar ve 3’lü Taylar olmak üzere toplam 11 farklı kategoride birincilik için mücadele etti. Oldukça çekişmeli geçen yarışları Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Rahvan Atları Kulüp Başkanı İhsan Gür, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri ile vatandaşlar heyecanla izledi.

Rahvan Atları Kulüp Başkanı İhsan Gür, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a, ata sporu olan at yarışlarına verdiği destekler için teşekkür ederek, kendisine bir kupa verdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Nisan ayı içerisinde farklı etkinliklerle Bursalılar ile birlikte olduk. Eğitim, kültür ve spor alanlarında geleneklerimizi geçmişten bugüne taşıyoruz. Geleneklerin ileriye taşınması için de yatırımlar yapıyoruz. Bugün burada görmüş olduğunuz meydanı ilk defa kullanıyoruz. Burada kullanılmayan futbol sahası vardı. Bu etkinliklerimiz kapsamında Rahvan At Yarışları için yeni bir tesis ortaya çıkmış oldu. Bu da geleneksel sporumuz olan rahvan at sporuna hayırlı olsun diyoruz" diye konuştu.

DERECE ALANLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Rahvan At Yarışları’nın son ayağı olan Baş yarışlarının ardından dereceye giren at sahiplerine kupa ve madalyalarını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar verdi. Baş kategorisine 6 bin, Başaltı 5 bin, Büyük Orta 4 bin, Küçük Orta 3 bin 500, Deste 3 bin, 3’lü ve 4’lü Taylar 2 bin 500, Tozkoparan 2 bin, Arap Doludizgin, Yerli Doludizgin ve İthal Rahvan birincilerine ise bin 500 TL para ödülü verildi.

Yarışlarda, Baş kategorisinde Kadir Demir, Başaltı Süleyman Avcı, Büyük Orta’da Deniz Yenginer, Küçük Orta’da Rıfat Karakuş, Deste’de Halil Kılıç, İthal Rahvan’da Mustafa Yılmaz, 4’lü Taylar’da Faruk Pehlivan, 3’lü Taylar’da Ahmet Alan, Tozkoparan’da Tahsin Geçer, Arap Doludizgin’de Haşim Yıldız, Yerli Doludizgin’de Hasan Öztürk şampiyon oldu.


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