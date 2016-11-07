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Rakam 1 milyona dayandı!

Avrupa'nın tek, dünyanın üçüncü denize inşa edilen havaalanı olan Ordu Giresun Havalimanı, açıldığı günden bu yana yaklaşık 870 bin yolcu ağırladı.

Rakam 1 milyona dayandı!

07 Kasım 2016 13:01

22 Mayıs 2015 tarihinde açılan Ordu-Giresun Havalimanı'nda 2016 yılının ilk 10 ayında kullanan yolcu sayısı 640 bine ulaştı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) istatistiklerine göre, Ordu Giresun Havalimanı'ndan 2016 yılı Ocak-Ekim ayları arasında 628 bin 295 yolcu iç hatlardan, 11 bin 504 yolcu dış hatlardan yararlandı.
Faaliyete geçtiği 22 Mayıs 2015 ile 31 Aralık 2015 tarihi arasında yararlanan 230 bin yolcu eklendiğinde Ordu-Giresun Havalimanı'ndan bugüne kadar toplam 869 bin 799 yolcu yararlandı. Ordu-Giresun Havalimanı'ndan yıl sonuna kadar yararlanan yolcu sayısının 1 milyonu aşması bekleniyor.

Ordu-Giresun Havalimanı'ndan halen Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, KKTC ve Suudi Arabistan'a uçuşlar gerçekleştiriliyor. 

Metin Akyürek

Etiketler: ordu havalimanı


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