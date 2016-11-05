İsveçli ağır sıklet Alexander Todorovic karşısında muhteşem bir müsabaka çıkaran Eren, yaptığı ataklarla köşeye sıkıştırdığı rakibinin omzunu sakatladı. Demirezen karşısında zor anlar yaşanan rakibini antrenörleri havlu atarak kurtardı. Üçüncü rauntta rakibinin çekilmesiyle Ali, müsabakadan galip ayrıldı.

Maç sonrası konuşan Eren’in menajeri Erol Ceylan, "Ali yumruk vurunca rakipleri kamyon çarpmış gibi oluyor. Bundan önceki maçta da Polonyalı rakibi havlu atarak ringden kaçmıştı. Böyle giderse Ali’ye rakip bulamayacağız" dedi.

Antrenör Bülent Başer ise, "Aslında maçın biraz daha uzun sürmesini ve Ali’nin antrenman niteliğinde ringde vuruşlar yapmasını istemiştim ancak bu maç da erken bitti" şeklinde konuştu.