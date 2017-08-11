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Rakka’da hava saldırısı: 5 ölü, 30 yaralı

Suriyenin Rakka kentinde Uluslararası Koalisyon savaş uçaklarıyla yapılan saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Rakkada hava saldırısı: 5 ölü, 30 yaralı

11 Ağustos 2017 11:27

Uluslararası Koalisyon savaş uçakları tarafından bombalanan Rakka’da 5 kişi hayatını kaybederken 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Yerel kaynaklar, Uluslararası Koalisyon’un son 24 saatte Rakka’da 45 hava saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Sivil ve askeri hedefleri birbirinden ayırmayan Uluslararası Hava Kuvvetleri tarafından sıklıkla hedef alınan Rakka’da yaralıları tedavi etmek için büyük tıbbi malzeme sıkıntısı çekiliyor.

Öte yandan, Esad rejimi ve YPG Rakka kentinin yaklaşık yüzde 50’sinin kontrolünü ellerinde bulundurduklarını açıkladılar.


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