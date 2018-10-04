Ralli heyecanı Türkiye'den Galler'e taşınıyor

4-7 Ekim tarihleri arasında Galler'de gerçekleştirilecek sezonun 11'inci yarışı öncesi zirvede kıyasıya bir rekabet var. İlk sırada Red Bull sporcusu Thierry Neuville yer alırken onu Türkiye'nin galibi Ott Tanak ve son 5 yılın şampiyonu Sebastien Ogier takip ediyor.

Motor sporları dünyasının en önemli yarışlarından Dünya Ralli Şampiyonası'nın on birinci ayağı, bu hafta sonu Galler'de gerçekleştirilecek. Birbirinden hızlı ve cesur pilotlar, dört günde 23 etap üzerinden bin 419 kilometre yol kat edecek. Yemyeşil kırsalıyla dikkat çeken Galler Rallisi'nin heyecanı canlı yayınlarla RedBull TV üzerinden de takip edilebilecek. Şu ana kadar düzenlenen 10 yarışta genel klasmanda 177 puanla lider durumda bulunan Red Bull sporcusu Thierry Neuville, İsveç, Portekiz ve Sardunya'da zafere ulaştı. Son 3 yarışın galibi Estonyalı pilot Ott Tanak 164 puanla ikinci sırada yer alıyor. Son 5 yılın şampiyonu bir başka Red Bull sporcusu Sebastien Ogier ise 154 puanla öndeki ikiliyi takip ediyor.

Zorlu Türkiye rallisi

Dünya Ralli Şampiyonası'nın heyecanı bu sene Türkiye'de de yaşandı. Dünyanın en iyi ralli pilotları, 8 yıllık bir aranın ardından Türkiye'ye döndü. Özellikle zorlu parkuru ve muhteşem doğasıyla herkesi kendine hayran bırakan Marmaris'te formda Ott Tanak kazanırken onu Latvala ve Paddon takip etti. Yeni ve zor bir parkur olması sebebiyle birçok pilot Marmaris'ten sürpriz sonuçlarla ayrıldı.

Dünya Ralli Şampiyonası Galler'in ardından İspanya'ya uğrayacak ve sezon 18 Kasım'da Avustralya'da son bulacak.