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Ralli Şampiyonasındaki kaza anı kamerada

Çorum’da geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Türkiye Ralli Şampiyonası final yarışlarında yaşanan talihsiz kazanın saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı.

Ralli Şampiyonasındaki kaza anı kamerada

15 Kasım 2016 16:51
Ralli Şampiyonasındaki kaza anı kamerada - Tıkla İzle

Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 43. Hitit Rallisi’nin Kuruçay köyü yakınlarında gerçekleştirilen etabında virajı alamayan bir otomobil önce yol kenarındaki şarampole giriyor. Kontrolden çıkan yarış otosunun üzerlerine geldiğini gören yol kenarında görevli iki kişi yaptıkları ani harekatla son anda kendilerini kurtarıyorlar. Savrulmaya başlayan otomobil 8 takla attıktan sonra duruyor. Kazayı pilotlar şans eseri yara almadan atlatıyor. Yüreklerin ağza geldi kaza ise bölgede bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydediliyor.  


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