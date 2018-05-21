Ramazan ayı harcamaları artırdı

Medya takibinin önde gelen kurumlarından Ajans Press, Ramazan ayında yapılan harcamalara yönelik araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Ipsos Hane Tüketim Paneli’nden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, geçen yıl Ramazan dönemindeki harcama, önceki dönemlere oranla yüzde 11 arttı. Söz konusu dönemde, büyük marketlerin bulundurdukları çeşit sayısının fazla olması ve yaptıkları promosyonlar ile alışverişçilerin tercihi olurken, indirim marketlerinde harcamanın diğer yıllara göre yükseldiği görüldü.

Soğuk içeceklerin satışı arttı

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde ramazan ayının medya başlıkları da belli oldu. Gerçekleştirilen medya incelemesinde, bu yıl ramazan ayı şu ana dek 8 bin 831 haber çıkışıyla konuşulurken, medyaya en çok fiyat artışları ilgili haberlerin yansıdığı belirlendi. Özellikle hurma ithalatına 5 yılda 143 milyon dolar harcama yapılması dikkat çekici ayrıntılar arasında yer aldı.2017 Ramazan ayına bakıldığında ise bu artışın diğer dönemlerinde üzerinde olduğu görüldü. Soğuk içeceklerinde satışı daha önceki yıllara oranla artarken, 2017 yılının en fazla artış gösteren içeceği meyve suyu oldu. Böylelikle Ramazan döneminin olmazsa olmazları; çorba, et ve şarküteri, soğuk içecekler ve Türk kahvesi olarak görüldü.

Araştırmaya göre, Ramazan dönemindeki artan harcamanın sebebi olarak sepet değerlerinin artması gösterilirken, hanelerin söz konusu dönemde ortalama 19,5 TL harcama yaptığı saptandı. Bunun yanı sıra Ramazan ayında ortalama bir aya göre yüzde 9 daha büyük sepetler yapıldığı tespit edilirken, alışverişe gitme sıklığında herhangi bir artışa rastlanmadı.