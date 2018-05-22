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Ramazan ayına özel “Esmaü’n Nebi” Hat Sergisi, Yıldız Holding Sergi Salonu’nda açıldı

Peygamber Efendimiz'in 104 isminin ve sıfatlarını içeren hat sergisi “Esmaü’n Nebi”, ziyarete açıldı.

Ramazan ayına özel “Esmaün Nebi” Hat Sergisi, Yıldız Holding Sergi Salonunda açıldı

22 Mayıs 2018 15:52

Geleneksel hat sanatı ile kaleme alınan sergi,hat sanatı ile ilgili Hz. Muhammed’in,isim ve sıfatlarını dijital platforma taşıyan ilk sergi olma özelliğini taşıyor. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, serginin açılışında yaptığı konuşmada, "Ekonomik katkılarının yanında topluma sosyal fayda sağlamak konusunda da yükümlü gördüğümüz Yıldız Holding’in bilhassa kültür ve sanat alanında özgün projelerde yer almasını amaçlıyoruz" dedi. 

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV), 104 ismini ve sıfatlarını içeren hat sergisi “Esmaü’n Nebi”, Yıldız Holding Seminer ve Sergi Salonu’nda ziyarete açıldı. Hat sanatçısı Ferhat Kurlu ve Tezhip sanatçıları Numan Aydın ve Deniz Akın tarafından geleneksel hat sanatı ile kaleme alınan sergi,hat sanatı ile ilgili Hz. Muhammed’in,isim ve sıfatlarını dijital platforma taşıyan ilk sergi olma özelliğini de taşıyor. 

Hz. Muhammed’in yaratılış güzelliklerini anlatan 104 isminin hepsine tek hat levhasında yer verildi. İsimlerin ve sıfatlarının her biri ise tek tek 104 ayrı dijital ekranda sergilendi. 

”Esmaü’n Nebi” Sergisi’nin kitabı ve içeriği, Prof. Dr. Faruk Taşkale ve Doç. Dr. Hüseyin Gündüz tarafından, çeşitli müze, kütüphane ve özel koleksiyonlarda bulunan yazı ve tezhip sanatına ışık tutacak özelliklere sahip eserlerden derlendi. Antik A.Ş. Kültür Yayınları’ndan yayınlanan kitabın yayın yönetmenliğini ise Olgaç Artam üstlendi 

Serginin açılışına Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

“Ülkemize katkımızı sadece ekonomik faaliyetlerle sınırlı görmüyoruz ” 

Serginin açılışında konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Ülker, özellikle kültür ve sanat alanındaki özgün projeleri gönülden desteklediklerini belirterek, “Ekonomik katkılarının yanında topluma sosyal fayda sağlamak konusunda da yükümlü gördüğümüz Yıldız Holding’in bilhassa kültür ve sanat alanında özgün projelerde yer almasını amaçlıyoruz. Özellikle İslam sanatları alanında birçok özel projeyi hem şirketimizin içinde hem de verdiğimiz sponsorluklarla bu zamana kadar destekledik. Çalışma mekânlarımızı, sadece iş yapılan mekânlar olarak değerlendirmiyor, çağdaş ve geleneksel sanatın en güzel örneklerini Yıldız Holding’de sergiliyoruz. Yıldız Holding Seminer ve Sergi Salon’unda bugün sizlerle buluşturduğumuz “Esmaü’n Nebi” Sergisi’nde gördüğümüz isim ve sıfatların hepimizin ufkunu açmasını temenni ederim” dedi.

104 ayrı levhada 104 ayrı isim tek tek sergileniyor 

Sergide konuşan Hattat Ferhat Kurlu, “Yıldız Holding’in bu manada ikincisi projesi. İki sene önce bir Esma Hüsna sergisi yapılmıştı. Aynı konsepte bir Esmaü’n Nebi sergisi bu sefer yapıldı. Burada yalnız bir şey var. Esmaü’n Nebi çok fazla yazılmış çok fazla levha haline getirilmiş bir konu değil. Delailül Hayrat’larda var ama çok fazla çalışılmamış. Bu manada ilk sayılabilir. Burada bir ilk daha var. 104 tane Peygamber Efendimizin ismi var. Ama her biri ayrı ayrı dijital ortamlarda tezhip ile buluşturulup dijital bir sergi haline getirildi. Web sitesinde sosyal medyada çok daha fazla insana, seyirciye ulaşması için dijital bir sergi haline getirildi. Şuanda içinde bulunduğumuz mekanda da 104 ayrı levhada 104 ayrı isim tek tek sergileniyor. Animasyonları ile beraber, okunuşları ile beraber. Bu manada hem levhanın aslı hem de dijitalleri olarak değişik güzel bir sergi oldu. Hem sosyal medyada hem dewww.peygamberimizinisimleri.com adlı sitesinde yayınlanıyor” dedi.

"Hazreti Peygamberin 2 binin üzerinde ismi bulunmakta" 

Bu projeden bahsedildiği zaman çok heyecanlandıklarını belirten Prof. Dr. Faruk Taşkale, “Doktor Hüseyin Gündüz ile birlikte elimizde neler var arşivimizde neler var onun üzerine bir çalışma yaptık. Epey bir çalışma vardı.Halk arasında yaklaşık 99 ismi bilinir Hazreti Peygamberin araştırmamız sırasında gördük ki 2 binin üzerinde isim bulunmakta. Aslında bunlar birer sıfat ama öyle özdeşleşmiş ki Hazreti Peygamber ile isim haline gelmiş ve zengin bir görsel ile kitabımızı tamamladık. Umuyorum ilgi çekecek. Kitap basıldı, yayınlandı ve bugün tanıtımı yapılacak” şeklinde konuştu. 

Sergide, ülkemizde ve dünyada bir ilk olarak, Hz. Muhammed’in (SAV) 300’ü aşkın isim ve sıfatlarından 104 adet hüsnü hat dizisi derlendi. Ferhat Kurlu liderliğinde usta hattatlarca kaleme alınan ve Peygamberimizin yaratılış güzelliklerini insanlara anlatmaya aracı olan 104 isim, 104 dijital ekranda, manaları ile birlikte sergilenecek. Ağustos ayı sonuna kadar ziyarete açık olan“Esmaü’n Nebî” Hat Sergisi,www.peygamberimizinisimleri.com sitesinden de ziyaret edilebilir.  

Mustafa Biçer
 

 

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