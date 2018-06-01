Ramazan ayındaki tatlı krizleri için sağlıklı alternatifler

Oruçluyken bütün gün aç kalındığı için kan şekerinin düştüğünü ve bu nedenle direkt olarak tatlıya saldırıldığını belirten Medicana Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Ceysi Kazado, tatlı krizlerin için sağlıklı olduğunu belirttiği kuru meyveli yulaf topları, muzlu chia puding ve tarçınlı elma topları tatlısının tariflerini verdi.

"Oruçluyken bütün gün aç kaldığımız için kan şekerimiz düşer ve direk olarak tatlıya saldırırız" diyen Dyt. Ceysi Kazado, ''Ne yazık ki bu tatlılar genellikle şerbetli, bol tereyağlı ve yüksek kalorili olmaktadır. Ramazan'da tatlı krizlerimizi önlemek için sağlıklı kendi yaptığımız tarifleri tercih etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Kuru meyveli yulaf topları

Kuru meyveli yulaf topların tarifini veren Dyt. Kazado, ''Malzemeler; 5 adet gün kurusu kayısı, 6 adet kuru hurma, 1/2 su bardağı yulaf ezmesi ve 2 çay kaşığı tarçın. Yapılışı; ilk olarak hurmaların çekirdeklerini ayırın ve kuru kayısılarla beraber bir kabın içerisine alın. Biraz yumuşaması için üzerine sıcak su ilave edin ve suyun içerisinde yaklaşık 10 dakika olacak şekilde bekletin. Yumuşayan kayısıları ve hurmaları sudan çıkarın ve güzelce kurulayın. Hurma ve kayısıları blenderın içine alın ve iyice ezilmesini sağlayın. Sonrasında yulaf ezmesi ve tarçını ilave edin. Yulaflar ve meyveler homojen bir hal alana kadar iyice karıştırın. Sonrasında oluşan karışımı tepsi kağıdı üzerine minik toplar yaparak yerleştirin. Buzdolabında yaklaşık 3 saat dinlendirin. Tatlımız hazır bile, tatlı krizlerinizde 1 bardak sütün yanında 3-4 tane gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz'' dedi.

Muzlu chia puding

Bir diğer tatlı olan muzlu chia pudding'in tarifini açıklayan Dyt. Kazado, ''Malzemeler; 2 su bardağı badem sütü veya Hindistan cevizi sütü, 6 yemek kaşığı chia tohumu, 1 adet orta boy muz, 1 çay kaşığı vanilya özütü, 1 yemek kaşığı bal veya pekmez ve 1/2 adet muz (üzeri için). Yapılışı; bir kabın içine sütü, chia tohumlarını ekleyin ve güzelce karıştırın. Karışımın üzeri hava almayacak şekilde üzerini bezle bir güzel örtün ve buzdolabında 1 saat kadar bekletin. Chia tohumları sütü çekip, jel kıvamını almış olacaktır. Kıvam alan pudingi çıkarıp içerisine bal/pekmez ve vanilya özütü ilave ederek bir güzel karıştırın. Muzun kabuklarını soyup, iyice ezin ve pudingin içine ekleyin. İyice karıştırın, dilerseniz blenderdan geçirin. Servis kuplarınıza pudingimizi bir güzel yerleştirin ve üzerini muz dilimleri ile süsleyin. İsteğinize göre biraz tarçın serpebilirsiniz. Tatlımız hazır bile, tatlı krizlerinizde yanında bir bardak yeşil çay ile gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz'' şeklinde konuştu.

Tarçınlı elma topları

Son olarak tarçınlı elma toplarının tarifi hakkında bilgi veren Dyt. Kazado, ''Malzemeler; 1 orta boy yeşil elma, 1 orta boy kırmızı elma, 8 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 2 yemek kaşığı bal, 1/4 bardak badem sütü ve 2 yemek kaşığı tarçın. Yapılışı; elmaları yıkayıp bir güzel kabuklarını soyun. Bir kabın içine elmaları püre kıvamına gelecek şekilde rendeleyin. Elmaların suyunu elinizle iyice sıkıp yeni bir kaba alın. Yulaf ezmesini ve sütü elmaların içine ekleyin ve karıştırın. Sütün yardımı ile yulafların yumuşamasını sağladıktan sonra balı ekleyin ve karıştırmaya devam edin. Sonrasında oluşan karışımı tepsi kağıdı üzerine minik toplar yaparak yerleştirin. Sonrasında oluşan elma toplarını bir güzel tarçına bulayın ve 2 saat kadar buzdolabında bekletin. Tatlımız hazır bile, tatlı krizlerinizde 1 bardak sütün yanında 3-4 tane gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz'' diye konuştu.