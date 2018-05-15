Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaç |Güllaç nasıl yapılır?

Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaç. En lezzetli güllaç nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir? Güllaç tarifi İşte güllü ve meyveli güllaç tarifi...

GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?

Malzemeler

12 adet

güllaç yaprağı

6 su bardağı

süt

1 su bardağı

toz şeker

1/2 çay bardağı

gül suyu

1 su bardağı

ince çekilmiş ceviz içi

Üzeri için:2 yemek kaşığı

toz antep fıstığı

Nasıl Yapılır?

Sütü derin bir tencereye aktarın ve kaynatın. Kaynamakta olan süte toz şekeri ekleyin. Ocaktan alın ve karıştırarak toz şekerin erimesini sağlayın.

Son olarak; gül suyunu ilave edin. Ilınması için 2- 3 dakika kadar bekletin.

Güllaç yapraklarını küçük parçalar halinde kırın. Tepsinin tabanını bir kat güllaç yaprağı ile kaplayın. Hazırladığınız sütlü karışımdan azar azar ekleyerek, yaprakları ıslatın.

İnce çekilmiş ceviz içi serpiştirin. Aynı işlemi güllaç yaprakları bitene kadar tekrarlayın. Kalan sütü; en üstte kalan güllaç yapraklarının üzerine gelecek şekilde ekleyin.

Tatlıyı, sütlü şerbetini çekmesi için 10 dakika kadar oda ısısında bekletin. Şerbetini çeken tatlıyı kare halinde dilimleyin.

Dilimlerin orta kısmına gelecek şekilde nar tanesi ve arzuya göre ceviz içi serpiştirin.

Buzdolabında 1 saat kadar beklettikten sonra soğuk olarak servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.