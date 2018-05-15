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Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaç |Güllaç nasıl yapılır?

Güllaç, sıcak ramazan ayında yine sofraların vazgeçilmezi olmaya aday. Güllaç nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir? Güllaç tarifi İşte güllü ve meyveli güllaç tarifi...

Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaç |Güllaç nasıl yapılır?

15 Mayıs 2018 10:20

Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaç. En lezzetli güllaç nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir? Güllaç tarifi İşte güllü ve meyveli güllaç tarifi...

GÜLLAÇ NASIL YAPILIR?

Malzemeler

12 adet
güllaç yaprağı
6 su bardağı
süt
1 su bardağı
toz şeker
1/2 çay bardağı
gül suyu
1 su bardağı
ince çekilmiş ceviz içi
Üzeri için:2 yemek kaşığı
toz antep fıstığı

Nasıl Yapılır?

Sütü derin bir tencereye aktarın ve kaynatın. Kaynamakta olan süte toz şekeri ekleyin. Ocaktan alın ve karıştırarak toz şekerin erimesini sağlayın.

Son olarak; gül suyunu ilave edin. Ilınması için 2- 3 dakika kadar bekletin.

Güllaç yapraklarını küçük parçalar halinde kırın. Tepsinin tabanını bir kat güllaç yaprağı ile kaplayın. Hazırladığınız sütlü karışımdan azar azar ekleyerek, yaprakları ıslatın.

İnce çekilmiş ceviz içi serpiştirin. Aynı işlemi güllaç yaprakları bitene kadar tekrarlayın. Kalan sütü; en üstte kalan güllaç yapraklarının üzerine gelecek şekilde ekleyin.

Tatlıyı, sütlü şerbetini çekmesi için 10 dakika kadar oda ısısında bekletin. Şerbetini çeken tatlıyı kare halinde dilimleyin.

Dilimlerin orta kısmına gelecek şekilde nar tanesi ve arzuya göre ceviz içi serpiştirin.

Buzdolabında 1 saat kadar beklettikten sonra soğuk olarak servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

Etiketler: güllaç, güllaç yapılışı, Ramazan, tarif

 

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