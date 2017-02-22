Ramazan Bayramı tarihi ne zaman sorusunun cevabı merak ediliyor. Hem yaz tatili planı yapmak isteyen hem de yazın düğün yapmak isteyen vatandaşlar, Ramazan Bayramı tarihi ne zaman merak ediyor. Ramazan ayı ile ilgili tüm bilgiler iha.com.tr’de.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Hicri takvime göre yılın dokuzuncu ayıdır. Ramazan Bayramı son yıllarda yaz mevsimine denk geliyor. Yaz düğünü yapmak isteyen çiftler ve yaz tatili planı yapmak isteyen vatandaşlar planlarını Ramazan Bayramı’na göre yapıyor. Peki Ramazan Bayramı ne zaman? 2017 Dini takvimine göre bu yıl üç aylar 29 Mart 2017'de, Ramazan ayı ise 27 Mayıs 2017'de başlayacak. Üç gün sürecek Ramazan Bayramı'nın ilk günü 25 Haziran Pazar gününe denk gelecek.

RAMAZAN BAYRAMI

İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayram. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, Ramazan ayının son günü olan arifedir. Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan Bayramı aynı günlere tekabül eder.

ÜÇ AYLAR

Üç aylar veya Mubarek üç aylar, Hicri takvim'de mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır. Hadise göre Recep Allah'ın ayıdır, Şaban Peygamber Muhammed'in ayıdır, Ramazan da ümmeti'nin ayıdır. Ayrıca, Recep Regaib Kandili ve Mirac Kandilini, Şaban Beraat Kandilini ve Ramazan Kadir Gecesini barındırır.

2017 RESMİ DİNİ GÜNLER

- 29 Mart 2017 - Çarşamba Günü | Üç Ayların Başlangıcı

- 27 Mayıs 2017 - Cumartesi Günü | Ramazan'ın Başlangıcı

- 21 Haziran 2017- Çarşamba Günü | Kadir Gecesi

- 24 Haziran 2017- Cumartesi Günü | Arefe

- 25 Haziran 2017– Pazar Günü| Ramazan Bayramı 1. Gün

- 26 Haziran 2017- Pazartesi Günü | Ramazan Bayramı 2. Gün

- 27 Haziran 2017 - Salı Günü | Ramazan Bayramı 3. Gün

- 31 Ağustos 2017- Perşembe Günü | Arefe

- 1 Eylül 2017 - Cuma Günü | Kurban Bayramı 1. Gün

- 2 Eylül 2017 - Cumartesi Günü | Kurban Bayramı 2. Gün

- 3 Eylül 2017 - Pazar Günü | Kurban Bayramı 3. Gün

- 4 Eylül 2017 - Pazartesi Günü | Kurban Bayramı 4. Gün