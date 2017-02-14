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Ramazan Dede, Türk Ordusu için yerli silah yapmaya gönüllü

Malatya’da 2 metrekarelik barakasında kendine has yöntemlerle yerli silah üretimi yapan 87 yaşındaki Ramazan Apaçık, fırsat verilmesi halinde Türk Ordusu için de silah yapabileceğini söyledi.

Ramazan Dede, Türk Ordusu için yerli silah yapmaya gönüllü

14 Şubat 2017 10:55

Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt Mahallesi’nde evinin önüne yaptığı küçük tahta bir barakada her türlü tamir işini yapan Ramazan Dede’nin hiçbir eğitim almamasına rağmen yaptığı silah ve tüfekler herkesi şaşırtıyor. Her sabah barakasında işe koyulan Ramazan Dede, silah yapımının dışında çeşitli tamirat işleriyle de uğraşıyor. Yaşı ilerlemesine rağmen ustalığıyla gençlere taş çıkaran Ramazan Apaçık, temin ettiği malzemelerden ürettiği silahları fırsat verilmesi halinde Türk Ordusu için de üretebileceğini ifade etti.

“Silah yapımı için gerekli resmi belgelerim var”

Yaptığı silahların her türlü durumda kullanılabilecek yeterlilikte olduğunu belirten Ramazan Dede yetkililere seslenerek, fırsat verilmesi halinde orduya silah yapmaya gönüllü olduğunu ifade etti. Silah yapmanın kendisi için bir hobi olduğunu belirten Apaçık, daha önce silah tamiratı yaparak geçimini sağladığını söyledi. Şu an işlerinin eskisi gibi iyi olmadığını belirten Ramazan Dede, “Eskisi gibi iş yapamıyorum. Eskiden silah tamiratı çok yapardım. Aslında bu mesleği ilerletmek istiyordum ama şimdilerin pek hevesi yok. Silah yapımı için gerekli resmi belgelerim var. Yaşım 87 oldu artık. Tabi eskisi gibi el çabukluğum kalmadı. Nereye giderse oraya kadar devam edeceğim bu işe” dedi.

“Ordumuzun Allah yardımcısı olsun”

Ramazan Apaçık, fırsat verilmesi halinde gücü nispetinde Türk Ordusu’na da silah yapmak istediğini belirterek, “Eğer fırsat verilirse Türk Ordusu’na da silah yapmak isterim. Ordumuzun Allah yardımcısı olsun. Onlar için hep dua ediyorum. Ben bu halimle ordumuz için elimden geleni yapmaya hazırım. Eğer fırsat verilirse ordumuza yerli silah yapabilirim” diye konuştu. 

Mehmet Türel
 

Etiketler: Ramazan Apaçık, silah


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