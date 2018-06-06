Ramazan’da akın akın tava ciğeri yemeğe geliyorlar

Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapan kadim şehir Edirne, Ramazan Ayı’nda da ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. Osmanlı ve İslam mimarisinin başyapıtı olarak gösterilen, Mimar Sinan’ın eşsiz şaheseri tarihi Selimiye Camii’ni ziyarete gelen binlerce vatandaş, kentin dünyaca ünlü lezzeti tava ciğer ve biberin de tadına bakmayı ihmal etmiyor.

“Selimiye’nin gölgesinde tava ciğer keyfi”

Dünya’da sadece Edirne’ye özgü olan eşsiz lezzet tava ciğer ile oruçlarını açmak için kente gelen ziyaretçiler, muhteşem Selimiye’nin gölgesinde mübarek Ramazan Ayı’nın manevi atmosferini doya doya yaşıyor. İftarlarını kentin özel lezzeti olan tava ciğer ile açan ziyaretçiler, Teravih Namazı'nın ardından şehirden ayrılıyor.

İnanç turizminin cazibe merkezi ‘Edirne’

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Selimiye Camii başta olmak üzere Ulu (Eski) Camii, Üç Şerefeli Camii gibi kadim şehrin selahaddin camilerinin yanı sıra kapalı çarşıları, hanları, hamamları ve taş köprüleriyle Edirne, Ramazan Ayı’nda inanç turizmin cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Edirne, kente gelen yerli ve yabancı turistlere sunduğu geleneksel lezzetleriyle Ramazan ayında da hem göze hem de damak tadına hitap etmeye devam ediyor.

“Kadir Gecesi 40 bin kişiyi bekliyoruz”

Edirne Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, “Edirne için ciğer vakti tabi ki. Dünyanın ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden insanlar buraya oruçlarını bozmak için, bu muhteşem Selimiye’yi görmek için geliyorlar. Tabi ki iftar vakti gelince de tava ciğer akla geliyor. Tabi ki ziyaretçilerimiz tava ciğer ve biber ile oruçlarını açacaklar. Bizler de onları ağırlamaya çalışıyoruz” dedi.

Dinar, “Biz hazırlıklarımız tamamladık Kadir Gecesi için. Ramazan Ayı’nda her akşam yoğun oluyor ama Kadir Gecesi bir başka yoğun oluyor. Balkan ülkelerindeki Müslümanlar, Dünya’nın çeşitli yerlerindeki Müslümanlar buraya akın ediyorlar. Aşağı yukarı bizler 40 bin kişiye yakın bir katılımcı bekliyoruz dışarıdan buraya. Ve tabi ki onları en güzel şekilde ağırlamaya hazırız” ifadelerini kullandı.

“Edirne’nin her şeyi çok güzel”

Selimiye Cami’nde akşam ezanın okunması ile birlikte oruçlarını tava ciğer ile açan ziyaretçiler ise tava ciğerin çok farklı ve özel bir lezzet olduğunu belirterek, “Edirne’nin her şeyi çok güzel, ciğeri meşhur. Selimiye’de bir başka güzel” dedi.

Koray Ustabaşı

