Diğer
Kategoriler

Ramazan’da akın akın tava ciğeri yemeğe geliyorlar

11 ayın sultanı mübarek Ramazan Ayı'nın gelmesi ile birlikte, Edirne’de inanç turizmi hat safhaya ulaştı. Kentin dünyaca ünlü meşhur lezzeti ‘tava ciğer’ ile oruçlarını açmak isteyen binlerce ziyaretçi adeta kente akın ediyor.

Ramazanda akın akın tava ciğeri yemeğe geliyorlar

06 Haziran 2018 11:18

Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapan kadim şehir Edirne, Ramazan Ayı’nda da ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. Osmanlı ve İslam mimarisinin başyapıtı olarak gösterilen, Mimar Sinan’ın eşsiz şaheseri tarihi Selimiye Camii’ni ziyarete gelen binlerce vatandaş, kentin dünyaca ünlü lezzeti tava ciğer ve biberin de tadına bakmayı ihmal etmiyor.

“Selimiye’nin gölgesinde tava ciğer keyfi” 

Dünya’da sadece Edirne’ye özgü olan eşsiz lezzet tava ciğer ile oruçlarını açmak için kente gelen ziyaretçiler, muhteşem Selimiye’nin gölgesinde mübarek Ramazan Ayı’nın manevi atmosferini doya doya yaşıyor. İftarlarını kentin özel lezzeti olan tava ciğer ile açan ziyaretçiler, Teravih Namazı'nın ardından şehirden ayrılıyor.

İnanç turizminin cazibe merkezi ‘Edirne’ 

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Selimiye Camii başta olmak üzere Ulu (Eski) Camii, Üç Şerefeli Camii gibi kadim şehrin selahaddin camilerinin yanı sıra kapalı çarşıları, hanları, hamamları ve taş köprüleriyle Edirne, Ramazan Ayı’nda inanç turizmin cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Edirne, kente gelen yerli ve yabancı turistlere sunduğu geleneksel lezzetleriyle Ramazan ayında da hem göze hem de damak tadına hitap etmeye devam ediyor.

“Kadir Gecesi 40 bin kişiyi bekliyoruz” 

Edirne Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, “Edirne için ciğer vakti tabi ki. Dünyanın ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden insanlar buraya oruçlarını bozmak için, bu muhteşem Selimiye’yi görmek için geliyorlar. Tabi ki iftar vakti gelince de tava ciğer akla geliyor. Tabi ki ziyaretçilerimiz tava ciğer ve biber ile oruçlarını açacaklar. Bizler de onları ağırlamaya çalışıyoruz” dedi. 

Dinar, “Biz hazırlıklarımız tamamladık Kadir Gecesi için. Ramazan Ayı’nda her akşam yoğun oluyor ama Kadir Gecesi bir başka yoğun oluyor. Balkan ülkelerindeki Müslümanlar, Dünya’nın çeşitli yerlerindeki Müslümanlar buraya akın ediyorlar. Aşağı yukarı bizler 40 bin kişiye yakın bir katılımcı bekliyoruz dışarıdan buraya. Ve tabi ki onları en güzel şekilde ağırlamaya hazırız” ifadelerini kullandı.

“Edirne’nin her şeyi çok güzel” 

Selimiye Cami’nde akşam ezanın okunması ile birlikte oruçlarını tava ciğer ile açan ziyaretçiler ise tava ciğerin çok farklı ve özel bir lezzet olduğunu belirterek, “Edirne’nin her şeyi çok güzel, ciğeri meşhur. Selimiye’de bir başka güzel” dedi.  

Koray Ustabaşı
 

Etiketler: Edirne, tava ciğer

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç