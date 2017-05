“Ramazan’ın 17’nci gününü ‘Dünya Helal Günü’ olarak kutlamaya hazırlanıyoruz”

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği(GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, Türkiye,’de çeşitli günlere özel anlamlar atfedilerek kutlandığını kendileri için önemli olan helal yaşamı içeren bir günleri olmadığından hareketle birçok fakih ve ulema ile yapılan istişareler sonucunda Ramazan’ın 17’nci gününü ‘Dünya Helal Günü’ olarak kutlamaya hazırlandıklarını belirtti. Büyüközer, “Birçok fakih, ulema ve kardeşlerimizle yaptığımız istişare sonucunda, helal konusunda müminlere inen ilk Ayet olan Enfal suresinin 69’uncu ayetinin bizler için çok büyük önem arz etmekte olduğunda ittifak ettik ve bu tarihi, dünya helal günü olarak hatırlamayı uygun gördük. Bu Ayet-i Kerime Hicri 624, Ramazanın 17'nci günü, İslam ve küfrün ilk savaşı olan Bedir savaşında nazil oldu; 'Artık elde ettiğiniz ganîmetten helâl ve tayyib olarak yiyin ve Allah’tan korkun! Şüphesiz ki Allah, Gafûrdur (çok bağışlayan), Rahîmdır(çok merhamet eden)'” dedi.

Bugünü kutlamanın kendilerine helâli yayma noktasında destek olacağını belirten Büyüközer, “Bugünkü şartlarda farzlarımızın içerisinde adeta birinci sırada yer alma konumuna gelmiş olan helal ve tayyib yaşamı hatırlamak, hatırlatmak ve yaymak konusunda bize destek olacağını umuyoruz. Bu yıl bütün dünyada 5’si kutlanacak dünya helal günümüz hayırlara vesile olsun” diye konuştu.

“Toplumları ve bireyleri birleştirici bir gün olacaktır”

Dünya Helal Günü hakkında bilgi veren Büyüközer, “Dünya Helal Günü, ‘Helal’ hareketini dünya çapında kutlayarak destekleyen ve birleştiren özel bir gün olacaktır. Dünya Helal Günü, her yıl mübarek Ramazan ayının 17'nci gününde kutlanacaktır. Ramazan ayı, hicri (ay) takvime bağlı olacağı için, miladi takvime göre her sene farklı bir tarih gelecektir. Bu sene için, Ramazanın 17’nci günü, 12 Haziran Pazartesi gününe denk gelmektedir ve kutlama bugün yapılacaktır. Dünya Helal Gününü, ‘Helal ve Tayyib’ konusundaki bilincimizin ve anlayışımızın arttırılması ve bu davanın daha geniş çevrelere duyurulması niyetiyle kutlanacaktır. Bu niyetle toplumları ve bireyleri birleştirici, Müslümanlar arasında siyasetin veya başka nedenlerin nifak oluşturmasına mahal vermeden bilgilendirici ve deneyimlerini paylaşacağı bir gün olacaktır” açıklamalarında bulundu.

Dünya çapında helal sertifika kurumlarının bir araya gelmesinden oluşan çatı kuruluşu Dünya Helal Konseyi (WHC) bu açılımın başlatıcısı ve destekleyicisi olacağını kaydeden Dr. Büyüközer, “Dünyanın her bölgesine yayılmış müslüman kardeşlerimizi birleştirici bir açılım olması hasebiyle, ‘helal’ bütün ümmete aittir, dolayısıyla Helal Günü de bütün ümmetin ortak günüdür. Bu noktadan hareketle, Dünya Helal Konseyi kendi ulaşabildiği noktalarda Dünya Helal Gününü tanıtan, anlatan ve yayılmasını sağlayan faaliyetler düzenleyecektir, diğer Helal Sertifika kurumlarının ve Müslümanlara hizmet eden organizasyonların faaliyetler düzenlemesini teşvik etmektedir ve desteklemektedir. Müslüman kardeşlerimiz tarafından düzenlenecek bu tür faaliyetleri desteklemek ve duyurabilmek adına bu kurumlardan ricamız, bizlere faaliyetleriyle ilgili bilgilendirmede bulunmalarıdır” ifadelerini kullandı.

“Müslümanlar İslami değerlerine sahip çıkmakta her türlü hakka sahiptir”

Dünya Helal Günü çok taze bir oluşumu olduğunu ve tamamen hayır kuruluşları tarafından ortaya konduğunun altının çizen Dr. Büyüközer, “Helal bütün Müslümanlara aittir ve Müslümanlar İslami değerlerine sahip çıkmakta her türlü hakka sahiptir. Dolayısıyla Dünya Helal Gününün, bütün coğrafyalarda yaşayan müslüman kardeşlerimizin çoğunluk olsun azınlık olsun her yerde, helalin bir insan hakkı meselesi olduğu noktasını ifade edecek şekilde kutlamaları ve yaymaları gerektiğine inanıyoruz. Bu yıl bütün dünyada 5’incisi kutlanacak ‘17 Ramazan Dünya Helal Günümüz’ bütün ümmete hayırlara vesile olsun” şeklinde konuştu.