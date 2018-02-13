Randevusuna zamanında gelmeyen hastanın yakını diş hekimini darp etti

Diş Hekimi Çağrı Şimşek, randevu saatinde gelmeyen hastanın yerine aldığı bir engelli hastayı tedavi ettiği sırada randevusunu geçiren hasta ve yakının önce sözel ardından da fiziksel şiddetine maruz kaldı. Şiddet olayının ardından Sağlık Sen Yunusemre İlçe Başkanı İsmail Karip ve Diş Hastanesi çalışanları hastane önünde düzenledikleri basın açıklamasıyla şiddet olayını kınayarak sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik yaptırım ve cezaların yetersiz olduğunu dile getirdi.

Manisa’da randevusuna saatinde gelmeyen hastanın yerine engelli bir hastanın tedavisine başlayan diş hekimi Çağrı Şimşek, randevuya geç kalan hasta Emine H.’nin eşi Tahsin H. tarafından ‘Randevum var neden tedaviye almıyorsunuz’ denilerek önce sözel şiddete maruz kaldı. Doktor tarafından çağrılan güvenlik tarafından hastane dışına çıkarılan Tahsin H., bu sefer yanına birini daha alarak diş hekimini darp etti. Darp raporu alan Dt. Çağrı Şimşek, konuyu adli makamlara taşıdı. Yaşanan şiddet olayının ardından hastane bahçesinde bir basın açıklaması düzenleyerek şiddet olayını kınayan Sağlık Sen Yunusemre Şube Başkanı İsmail Karip, “Emine H. isimli diş hastası MHRS üzerinden Manisa Merkez Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 6. Klinikte görevli diş hekimi Dt. Çağrı Şimşek’e 6 Şubat tarihinde saat 13.00’e randevu almış ancak bu kişi randevu saatinde gelmediğinden, engelli olan sıradaki hastanın tedavisine başlanmıştır. Emine H. isimli hasta 13.19’da polikliniğe başvurmuş olmasına rağmen geri çevrilmemiş ve hastanın tedavisi için aynı güne sıra verilmiştir. Saat 13.30’da hasta ve kocası Tahsin H. ile birlikte klinikte hasta tedavi eden hekime gelerek yüksek sesle saat 13.00 hastası oldukları halde neden tedaviye alınmadıklarını sormuş, hekim de randevu saatinde gelmediklerinden dolayı bir sonraki hastayı aldığını, beklemeleri gerektiğini söylemiş, Tahsin H. Hekimin üzerine yürümesi ve hakaretler savurması üzerine Dt. Çağrı Şimşek tarafından güvenlik çağrılmış ve klinikten çıkarılmaları sağlanmıştır. Tahsin H. Kliniği terkederken; ‘Dışarıda görüşeceğiz, sonra döneceğim ben, göreceksin’ diye bağırarak tehditler etmiştir” dedi.

Hasta ve yakının dışarı çıkarılmasından kısa bir süre sonra Tahsin H.’nin yanına başka birini alarak tekrar kliniğe geldiğini anlatan Karip, şunları söyledi



“Kısa bir süre sonra hastanın kocası Tahsin H. yanına başka birini de alarak tekrar kliniğe girmiş, adı geçen hekim engelli bir hastasının tedavisini sürdürürken, kliniğin içerisinde; ‘Manisa küçük sen göreceksin’ şeklinde bağırarak, yanında getirdiği şahıs hekimi arkadan tutarak etkisiz hale getirmiş, Tahsin H. de hekimi yumruklamış, boğazını sıkmış ve üzerindeki elbiseleri parçalamıştır. Sağlık Sen olarak saldırganları lanetliyor, sağlık çalışanlarına bu ve benzeri saldırıların karşılıksız kalmaması için takipçisi olacağımızı buradan bildiriyoruz. Görülüyor ki, gece gündüz demeden hayatı boyunca hastalarını sağlığına kavuşturmak için mücadele eden sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için yürürlükteki yasa ve yaptırımlar yetersizdir. Sağlık Sen olarak; bu tür onur kırıcı, değersizleştirici davranışların hak ettiği cezaları içeren yasa ve mevzuat değişikliğinin artık çıkarılması için yetkili mercilerin dikkatine sunuyoruz.”

Basın açıklamasına Memur Sen Manisa İL Temsilcisi ve Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa İrğat da katıldı.