Yürek’ten maaşının tekrar bağlanması için yeni rapor istendi. Ancak hastane daha önce verilen raporun süresiz olduğunu belirterek, yeni rapor vermezken, Yürek’in maaşı da henüz bağlanmadı.

Elazığ’da 3 çocuklu İbrahim (51) ve Sema Yürek (38) çiftinin en büyük çocuğu olan ve doğumunun ardından geçirdiği beyin felci yüzünden yüzde 94 fiziksel engelli durumuna düşen Yusuf Yürek’e (18), 2008 yılından itibaren engelli maaşı bağlandı.Yürek’in reşit olmaması nedeniyle maaşı babası tarafından alındı. Ancak maaş, Yürek’in 18 yaşına basmasıyla birlikte kesildi. Oğlunun maaşını almak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına giden babaya, 2007 yılında alınan raporun geçersiz olduğu ve son 5 yıl içerisine ait bir rapor olması gerektiği söylendi. Bunun üzerine hastaneye tekrar rapor almaya giden baba Yürek, oğlunun zaten süresiz raporu olduğunu ve heyete giremeyeceğini cevabını aldı. İki kurum arasında mekik dokuyan ve bir türlü rapor sorununu halledemeyen aile, oğullarının maaşının biran önce bağlanmasını istedi.

“Oğlum yanlış tedavi sonucu engelli kaldı”

Oğlunun yanlış tedavi sonucu engelli kaldığını ileri süren baba İbrahim Yürek, “Oğlum Hastanede doğduktan sonra başka bir hastaneye sevk ettiler. Oraya götürdük ve 35 gün kuvözde kaldı. 2 sefer kan verdik. Soğuk kan verilmesi sonucu pıhtılaşma oldu. Bu da beyin felcine yol açtı” dedi.

Devletin desteğiyle Gültepe İlköğretim Okul'unun eski binasını ev olarak kullandıklarını anlatan Yürek, “Bizden önce başka bir vatandaş kalıyordu. Kapılar pencereler ise kırıktı, ben onardım. 2 senedir içerisinde oturuyorum. Maddi durumumda iyi değil ki gidip, bir ev yapayım. Allah devletimizden razı olsun. Devletten yana bir sıkıntım yok. Oğlumun maaşı kesildi 18 yaşını doldurduğu için. Ben, maaşı oğlumun üzerine yapmak istedim. Raporlarımı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına götürdüm fakat kabul etmediler. Hastaneye gidiyorum ve onlarda heyete almayacaklarını, "senin elinde yüzde 94 sürekli raporun var" diyorlar. Hastane elimdeki raporu kabul ediyor. ‘Bu sürekli geçerlidir’ diyorlar. Islak imzalı raporu istediler ve bende ıslak imzalı raporu aldım götürdüm. Bu da kabul görmedi. Son 5 yıla ait rapor getirmem isteniyor.

Geçtiğimiz yıl valiliğe müracaat ettiğini ve çocuğu için akülü sandalye verildiğini de aktaran Yürek, sorununun çözülmesi için validen yardım beklediğini kaydetti.

Öte yandan yetkililer, Yürek’in yaşadığı sorundan haberdar olduklarını ifade ederek, sorunun çözülmesi için çalışmalara başlandığını kaydettiler.

Kamil Cankılıç