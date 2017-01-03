Diğer
Kategoriler

Rapor kargaşası yüzünden maaşı kesildi

Elazığ’da yüzde 94 engelli olduğu için 3 ayda bir engelli maaşı alan Yusuf Yürek’in maaşı, 18 yaşına girmesiyle kesildi.

Rapor kargaşası yüzünden maaşı kesildi

03 Ocak 2017 11:58

Yürek’ten maaşının tekrar bağlanması için yeni rapor istendi. Ancak hastane daha önce verilen raporun süresiz olduğunu belirterek, yeni rapor vermezken, Yürek’in maaşı da henüz bağlanmadı.

Elazığ’da 3 çocuklu İbrahim (51) ve Sema Yürek (38) çiftinin en büyük çocuğu olan ve doğumunun ardından geçirdiği beyin felci yüzünden yüzde 94 fiziksel engelli durumuna düşen Yusuf Yürek’e (18), 2008 yılından itibaren engelli maaşı bağlandı.Yürek’in reşit olmaması nedeniyle maaşı babası tarafından alındı. Ancak maaş, Yürek’in 18 yaşına basmasıyla birlikte kesildi. Oğlunun maaşını almak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına giden babaya, 2007 yılında alınan raporun geçersiz olduğu ve son 5 yıl içerisine ait bir rapor olması gerektiği söylendi. Bunun üzerine hastaneye tekrar rapor almaya giden baba Yürek, oğlunun zaten süresiz raporu olduğunu ve heyete giremeyeceğini cevabını aldı. İki kurum arasında mekik dokuyan ve bir türlü rapor sorununu halledemeyen aile, oğullarının maaşının biran önce bağlanmasını istedi.

“Oğlum yanlış tedavi sonucu engelli kaldı”
Oğlunun yanlış tedavi sonucu engelli kaldığını ileri süren baba İbrahim Yürek, “Oğlum Hastanede doğduktan sonra başka bir hastaneye sevk ettiler. Oraya götürdük ve 35 gün kuvözde kaldı. 2 sefer kan verdik. Soğuk kan verilmesi sonucu pıhtılaşma oldu. Bu da beyin felcine yol açtı” dedi.
Devletin desteğiyle Gültepe İlköğretim Okul'unun eski binasını ev olarak kullandıklarını anlatan Yürek, “Bizden önce başka bir vatandaş kalıyordu. Kapılar pencereler ise kırıktı, ben onardım. 2 senedir içerisinde oturuyorum. Maddi durumumda iyi değil ki gidip, bir ev yapayım. Allah devletimizden razı olsun. Devletten yana bir sıkıntım yok. Oğlumun maaşı kesildi 18 yaşını doldurduğu için. Ben, maaşı oğlumun üzerine yapmak istedim. Raporlarımı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına götürdüm fakat kabul etmediler. Hastaneye gidiyorum ve onlarda heyete almayacaklarını, "senin elinde yüzde 94 sürekli raporun var" diyorlar. Hastane elimdeki raporu kabul ediyor. ‘Bu sürekli geçerlidir’ diyorlar. Islak imzalı raporu istediler ve bende ıslak imzalı raporu aldım götürdüm. Bu da kabul görmedi. Son 5 yıla ait rapor getirmem isteniyor.
Geçtiğimiz yıl valiliğe müracaat ettiğini ve çocuğu için akülü sandalye verildiğini de aktaran Yürek, sorununun çözülmesi için validen yardım beklediğini kaydetti.

Öte yandan yetkililer, Yürek’in yaşadığı sorundan haberdar olduklarını ifade ederek, sorunun çözülmesi için çalışmalara başlandığını kaydettiler.  

Kamil Cankılıç


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 3°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç