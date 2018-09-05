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Rapunzel sendromu nedir? Rapunzel Sendromu hakkında her şey ( 5 EYLÜL HADİ SORUSU)

Rapunzel sendromu nedir? Rapunzel Sendromu hakkında her şey ( 5 EYLÜL HADİ SORUSU)... Bu akşam ki yarışmanın ipucusu Rapunzel Sendromu. Peki Rapunzel Sendromu hakkında ne biliyorsunuz? İşte detaylar...

Rapunzel sendromu nedir? Rapunzel Sendromu hakkında her şey ( 5 EYLÜL HADİ SORUSU)

05 Eylül 2018 16:32

Rapunzel sendromu nedir? Rapunzel Sendromu hakkında her şey ( 5 EYLÜL HADİ SORUSU)... Bu akşam ki yarışmanın ipucusu Rapunzel Sendromu. Peki Rapunzel Sendromu hakkında ne biliyorsunuz? İşte detaylar...

İŞTE 5 EYLÜL HADİ SORUSU:

Soru: RAPUNZEL SENDROMU NEDİR?

Sorunun cevabını öğrenmek için tıklayınız

RAPUNZEL SENDROMU NEDİR?

Rapunzel sendromu insanlarda saç yeme hastalığı (trikofaji) nedeniyle görülen bir tür bağırsak rahatsızlığıdır. Hastalık, Grimm Kardeşlerin masalındaki uzun saçlı karakter Rapunzel’den esinlenerek adlandırılmıştır. Trikofaji, bazı durumlarda, tekrarlı saç yolma davranışıyla kendini gösteren trikotilomani ile ilişkilendirilir.

 

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