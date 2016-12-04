Beyaz TV'de yayınlanan 'Beyaz Futbol' programında yorumculuk yapan Rasim Ozan Kütahyalı, Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinde Gökhan Gönül'ün üzerine sahte dolar atılmasına farkluı bir yorum getirdi.

"DOLAR YERİNE TÜRK LİRASI"

Kütahyalı, "Öncelikle Fener taraftarını kınıyorum. Gökhan Gönül'e dolar değil Türk Lirası atmanız gerekirdi. Herkesin dolarları bozdurduğu bir dönemde sizin dolar propagandası yapmanızı kınıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmalarda vatandaşların dolarlarını bozdurup Türk Lirası ya da altına yönelmelerini söylemişti.