Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Rasim Ozan Kütahyalı: 'Gökhan'a dolar değil TL atılmalıydı'

Rasim Ozan Kütahyalı: 'Gökhan'a dolar değil TL atılmalıydı'

Rasim Ozan Kütahyalı, Fenerbahçe taraftarlarının Gökhan Gönül'e dolar atmasına esprili bir şekilde yaklaşarak, "Dolar yerine Türk Lirası" atılmalıydı dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı: Gökhana dolar değil TL atılmalıydı

04 Aralık 2016 13:17

Beyaz TV'de yayınlanan 'Beyaz Futbol' programında yorumculuk yapan Rasim Ozan Kütahyalı, Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinde Gökhan Gönül'ün üzerine sahte dolar atılmasına farkluı bir yorum getirdi.

"DOLAR YERİNE TÜRK LİRASI"

Kütahyalı, "Öncelikle Fener taraftarını kınıyorum. Gökhan Gönül'e dolar değil Türk Lirası atmanız gerekirdi. Herkesin dolarları bozdurduğu bir dönemde sizin dolar propagandası yapmanızı kınıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmalarda vatandaşların dolarlarını bozdurup Türk Lirası ya da altına yönelmelerini söylemişti.

Etiketler: beşiktaş, fenerbahçe, Gökhan Gönül, rasim ozan kütahyalı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 5°C

  • İzmir

    İzmir 12°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç