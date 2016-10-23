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Rasim Ozan Kütahyalı’dan, Aziz Yıldırım hakkında suç duyurusu

Spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında bir basın açıklaması sırasında kendisine hakaret içeren söylemlerde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Rasim Ozan Kütahyalıdan, Aziz Yıldırım hakkında suç duyurusu

23 Ekim 2016 18:19

Spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, avukatı Esennur Ezgi aracılığıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesini sundu.

Başsavcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde Kütahyalı'nın kamuoyuna mal olmuş bir gazeteci olduğu aktarıldı. Dilekçede, Kütahyalı’nın görev yaptığı spor programında süper ligde bulunan bir kulüp ve başkanı ile ilgili kamuoyunu ilgilendiren konularda yorum yaptığı aktarıldı.
Suç duyurusu dilekçesinde Fenerbahçe Spor Kulubü Başkanı Aziz Yıldırım'ın 18 Nisan'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde yaptığı bir basın açıklamasındaki konuşmasında Kütahyalı'yı hedef alan, kamuoyu önünde rencide eden, hakaret ve iftira içeren söylemlerde bulunduğu belirtildi.
Yıldırım'ın yaptığı konuşmanın medyada haber yapılarak yayıldığı kaydedilen dilekçede, "Şüpheli tarafından müvekkilime gerizekalılık, ahlaksızlık söylemleri ile hakaret edilmiş, Türkiye’de örgüt kurup suç işleyen paralel yapı ile ilgili iftira atılmış, ayrıca görevini layıkıyla ifa eden müvekkilime içki içip yorum yapıyormuş gibi iftiralar atılmıştır" denildi.
Dilekçede, söz konusu açıklamalar ve yapılan haberler ile Kütahyalı'nın kişilik haklarının ağır şekilde ihlal edildiği belirtilerek, Yıldırım hakkında savcılıkça resen soruşturma başlatılması talep edildi. 

Etiketler: Aziz Yıldırım, rasim ozan kütahyalı, suç duyurusu


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