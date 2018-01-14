Ravza Kavakcı Kan: 'Seçme ve temsil hakkına 7 Haziran’da sahip olduk'

Adalet ve Kalkınma Partisi Kırıkkale Kadın Kolları Teşkilatı 5. Olağan Kongresi düzenlendi. Düzenlenen kongrede genç yaşıyla dikkat çeken Esma Ünal, AK Parti Kırıkkale Kadın Kolları Başkanlığı’na seçildi.

Kongrede AK Parti hükümetleri öncesi siyasi anlayışı eleştiren İnsan Haklarından Sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakcı Kan, “Milli Güvenlik Kurulu senelerce 'bir numaralı problem irtica' diyordu. O zaman irtica bendim, sizdiniz. İrtica, başörtüsüne bakmadı. İrtica, sakala, bıyığa bakmadı, herkes bir tehditti. Bu sebeple her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti, kadına seçme, seçilme hakkını 1934’te verdiyse, her ne kadar bizim aramızda hiçbir zaman başı örtülü, başı örtüsüz ayrımı olmadıysa da maalesef bazı kadınlar, seçme ve hizmet etme hakkına ancak 7 Haziran 2015’te kavuşabildi. Bunun için hiç şüphesiz kadınların arkasında duran beyefendiler vardı.

Bunun için hiç şüphesiz gece gündüz çalışan isimsiz kadın kahramanlar vardı. Bunun için hiç şüphesiz teşekkür edilmesi gereken bu kardeşlerimizin yanı sıra Türkiye’de bu saçma sapan yasağın, saçma sapan insan hakları ayrımcılığının ortadan kalkması için mücadele eden, dimdik duran bir lider vardı. Teşekkür edilmesi gereken Recep Tayyip Erdoğan’dır ve onun kadın kollarıdır. Bizim öyle bir Cumhurbaşkanımız, öyle bir liderimiz var ki gençlerin ve kadınların önünü açmak konusunda bütün dünya liderlerine örnek. Bizim Merkez Yürütme Kurulu üyemiz var, benim kızımla aynı yaşta ve ben onunla birlikte hizmet etmekten büyük bir şeref duyuyorum” diye konuştu.

Kırıkkale AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı’na seçilen Esma Ünal ise, “Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemizin yeniden yönetim mimarisinde önemli roller üstlenmeye devam edeceğiz. Liderimiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ardından inançla ve azimle yürümeyi sürdüreceğiz. Çünkü biliyoruz ki uzun soluklu bir maratonun koşucularıyız” şeklinde konuştu.

AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen ise bugün partinin kadın üye sayısının 5 milyon ve aktif yönetici sayısının 30 bini bulduğuna dikkat çekti. Dağdelen, “Böyle büyük bir ailenin mensubu olmaktan ne kadar gurur duysanız azdır” dedi.

Mehmet Temizyürek

