Olay, Çırçırçeşme Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ.Ç.'nin (30) kullandığı ray bakım aracı, hemzemin geçitten geçmekte olan Ruhi Erol (58) yönetimindeki 43 EF 100 plakalı otomobile çarptı. Kazada, ağır şekilde yaralanan Ruhi Erol, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Erol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ray bakım aracının kullanıcısı İ.Ç., polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.