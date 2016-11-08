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Ray bakım aracı ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, ray bakım aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Ray bakım aracı ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

08 Kasım 2016 18:26

Olay, Çırçırçeşme Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İ.Ç.'nin (30) kullandığı ray bakım aracı, hemzemin geçitten geçmekte olan Ruhi Erol (58) yönetimindeki 43 EF 100 plakalı otomobile çarptı. Kazada, ağır şekilde yaralanan Ruhi Erol, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Erol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Ray bakım aracının kullanıcısı İ.Ç., polis tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.  

Etiketler: kaza, Ray bakım aracı


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