Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplantıda Gar-Tekkeköy Raylı Sistem Projesi’nin 10 Ekim’de faaliyete geçirileceğini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, “Hizmet siyasetinin omurgasında iş üreten bir belediyeyiz. Verdiğimiz tüm sözlerini yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışan bir belediyemiz var. Projeye başladığımız zaman verdiğimiz sözü tutuyoruz. 10.10.2016 'da Gar - Tekkeköy arası raylı sistem projemizi hizmete açıyoruz. Bu hafta içi test sürüşlerinin ardından yolcu taşımaya başlayacağız. Bu hizmete yaklaşık 200 milyon TL para harcadık. Üniversiteden tramvaya binen vatandaşımız artık Tekkeköy’e kadar araç değiştirmeden gidebilecek. Samsunumuza hayırlı olsun. Gar - Tekkeköy Raylı Sistemi’nin resmi açılışını önümüzdeki günlerde Başbakanımız Binali Yıldırım beyin katılımıyla gerçekleştireceğiz” dedi.

“Samsun’da yol sorunu kalmayacak“

Samsun’un yol, su ve altyapı sorunlarının tamamen ortadan kalkacağını da söyleyen Başkan Yılmaz, “Köylerimizde doludizgin çalışıyoruz. Yüksek standartlı köy yolları inşa ettik, köprüler yaptık, kanalizasyon çalışmaları yaptık. Kalıcı ve kaliteli bir hizmet sağlamak için çalışıyoruz. Samsunumuzun köy yolu ağı 5 bin kilometre civarında. Bunun bin 500 kilometrelik kısmı iyi. Biz şu ana dek bin kilometre yol yaptık. Geri kalan 2 bin 500 kilometreyi de yaparak yol sorununu ortadan kaldıracağız. Bir kilometre beton yol aşağı yukarı 300 bin TL’ye mal oluyor. Yol sorununun çözülmesi için en az 750 milyon TL’ye ihtiyacımız var. Bu tutar belediyemizin 1 yıllık bütçesinin çok üstünde. Bu yüzden tamamlama sürecini önümüzdeki birkaç yıla yayacağız borçlanarak da olsa köylerimizi yol sorunundan kurtaracağız. Vatandaşlarımız sizlere de yol talepleriyle geliyor hepsine verdiğimiz sözü tutacağımızı rahatlıkla söyleyebilirsiniz” diye konuştu.

“Lojistik Organize Sanayi Samsun’a can katacak”

Raylı Sistem Projesi’nin ardından yapımı devam eden Lojistik Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarının Samsun’u şaha kaldıracağını da söyleyen Yılmaz, “Samsun'umuzun önemli bir projesi daha var oda Lojistik Organize Sanayi Bölgesi. Şehrin ekonomik itibarını arttıracak büyük bir projeden bahsediyoruz. Bu proje için 40 milyon euroluk Avrupa Birliği kredisi kullanıyoruz. Şu anda yollarının yapımı devam ediyor. Buradaki çalışmaları sürekli olarak kontrol ediyoruz. Aksaklığa uğramadan 2 yıl içinde bitirmeyi hedefliyoruz. Bu proje Samsun’a can katacak” şeklinde konuştu.

Erdi Demür - Kenan Akyüz