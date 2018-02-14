Real Madrid 1-1 PSG canlı izle Az Tv İdman tv ! Real Madrid PSG maçını hangi kanal canlı veriyor?

CANLI SKOR
Real Madrid:1 PSG:1
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Turu’nda heyecan bu akşam oynanacak maçlarla devam edecek. Gecenin en önemli karşılaşmasında Real Madrid PSG ile karşılaşacak. Karşılaşma ile ilgili maç öncesi ve sonrasında tün ayrıntıları bu haberde bulabilecek ayrıca karşılaşmanın canlı skor takibini ve maçın sonlanması ile beraberde geniş özet ve gollere ulaşabileceksiniz...
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İŞTE 11'LER
Real Madrid'in ilk 11'i: Navas, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Casemiro, Isco, Modric, Kroos, Benzema, Cristiano Ronaldo
PSG'nin 11'i: Areola, Dani Alves, Marquinhos, Kimbembe, Berchiche, Rabiot, Lo Celso, Verratti, Mbappe, Cavani, Neymar
Real Madrid - PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta?
14 Şubat Çarşamba günü saat 22:45'de oynanacak mücadele Tivibu Spor2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar burada yer alacak.
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Navas, Nacho, Varane, Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Bale, Ronaldo, Benzema
Paris Saint Germain: Areola, Alves, Marquinhos, Kimpempe, Kurzawa, Verratti, Celso, Rabiot, Mbappe, Neymar, Cavani
Real Madrid - PSG Maçını Canlı Yayınlaması Beklenen Yabancı Kanallar Listesi
Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.
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14 Şubat
Real Madrid (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
Porto (Portekiz) - Liverpool (İngiltere)
20 Şubat
Bayern Münih (Almanya) - Beşiktaş
Chelsea (İngiltere) - Barcelona (İspanya)
21 Şubat
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Roma (İtalya)
Sevilla (İspanya) - Manchester United (İngiltere)