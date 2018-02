Real Madrid 1-1 PSG canlı izle Az Tv İdman tv ! Real Madrid PSG maçını hangi kanal canlı veriyor?

CANLI SKOR

Real Madrid:1 PSG:1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Turu’nda heyecan bu akşam oynanacak maçlarla devam edecek. Gecenin en önemli karşılaşmasında Real Madrid PSG ile karşılaşacak. Karşılaşma ile ilgili maç öncesi ve sonrasında tün ayrıntıları bu haberde bulabilecek ayrıca karşılaşmanın canlı skor takibini ve maçın sonlanması ile beraberde geniş özet ve gollere ulaşabileceksiniz...

İŞTE 11'LER

Real Madrid'in ilk 11'i: Navas, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Casemiro, Isco, Modric, Kroos, Benzema, Cristiano Ronaldo

PSG'nin 11'i: Areola, Dani Alves, Marquinhos, Kimbembe, Berchiche, Rabiot, Lo Celso, Verratti, Mbappe, Cavani, Neymar

Real Madrid - PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta?

14 Şubat Çarşamba günü saat 22:45'de oynanacak mücadele Tivibu Spor2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar burada yer alacak.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Navas, Nacho, Varane, Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Bale, Ronaldo, Benzema

Paris Saint Germain: Areola, Alves, Marquinhos, Kimpempe, Kurzawa, Verratti, Celso, Rabiot, Mbappe, Neymar, Cavani

Real Madrid - PSG Maçını Canlı Yayınlaması Beklenen Yabancı Kanallar Listesi

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

14 Şubat

Real Madrid (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Porto (Portekiz) - Liverpool (İngiltere)

20 Şubat

Bayern Münih (Almanya) - Beşiktaş

Chelsea (İngiltere) - Barcelona (İspanya)

21 Şubat

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Roma (İtalya)

Sevilla (İspanya) - Manchester United (İngiltere)