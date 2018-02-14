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Real Madrid 1-1 PSG canlı izle Az Tv İdman tv ! Real Madrid PSG maçını hangi kanal canlı veriyor?

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam nefesleri kesecek bir maç daha. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid PSG'i konuk edecek. Peki Real Madrid PSG maçı saat kaçta hangi kanalda? Şifresiz veren yabancı kanallar hangileri! TRT 1, Az tv, İdman tv Real Madrid PSG maçını canlı veriyor mu? Detaylar haberimizde.

Real Madrid 1-1 PSG canlı izle Az Tv İdman tv ! Real Madrid PSG maçını hangi kanal canlı veriyor?

14 Şubat 2018 23:30

CANLI SKOR

Real Madrid:1 PSG:1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Turu’nda heyecan bu akşam oynanacak maçlarla devam edecek. Gecenin en önemli karşılaşmasında Real Madrid PSG ile karşılaşacak. Karşılaşma ile ilgili maç öncesi ve sonrasında tün ayrıntıları bu haberde bulabilecek ayrıca karşılaşmanın canlı skor takibini ve maçın sonlanması ile beraberde geniş özet ve gollere ulaşabileceksiniz...

KARŞILAŞMAYI CANLI OLARAK İZLEYEBİLMEK İÇİN TIKLAYINIZ

İŞTE 11'LER

Real Madrid'in ilk 11'i: Navas, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Casemiro, Isco, Modric, Kroos, Benzema, Cristiano Ronaldo

PSG'nin 11'i: Areola, Dani Alves, Marquinhos, Kimbembe, Berchiche, Rabiot, Lo Celso, Verratti, Mbappe, Cavani, Neymar

Real Madrid - PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta?

14 Şubat Çarşamba günü saat 22:45'de oynanacak mücadele Tivibu Spor2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar burada yer alacak. 

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Navas, Nacho, Varane, Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Bale, Ronaldo, Benzema

Paris Saint Germain: Areola, Alves, Marquinhos, Kimpempe, Kurzawa, Verratti, Celso, Rabiot, Mbappe, Neymar, Cavani

Real Madrid - PSG Maçını Canlı Yayınlaması Beklenen Yabancı Kanallar Listesi

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

REAL MADRID - PARIS SAINT-GERMAIN AZ TV CANLI İZLE

REAL MADRID - PARIS SAINT-GERMAIN İDMAN TV CANLI İZLE

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14 Şubat

Real Madrid (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Porto (Portekiz) - Liverpool (İngiltere)

20 Şubat

Bayern Münih (Almanya) - Beşiktaş

Chelsea (İngiltere) - Barcelona (İspanya)

21 Şubat

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Roma (İtalya)

Sevilla (İspanya) - Manchester United (İngiltere)

 

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