Real Madrid Atletico Madrid şifresiz CANLI izle! TRT 1 canlı (Real Atletico)

Real Madrid - Atletico Madrid şifresiz canlı izle! Şampiyonlar Ligi'nden heyecan bu hafta yarı final maçlarıyla devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk mücadelesi İspanya derbisine sahne olacak. Devler Ligi’nden Real Madrid bu akşam Santiago Bernabeu’da Atletico Madrid’i ağırlayacak. İki takım daha önce iki defa Şampiyonlar Ligi finalde karşı karşıya geldi ve birini uzatmada diğerini de penaltılarda olmak üzere iki mücadelede de gülen taraf Real Madrid oldu. Peki Real Madrid-Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar ve daha fazlası…

TRT 1’den canlı ve şifresiz yayınlanacak

Real Madrid ve Atletico Madrid'in karşılaşacağı Devler Ligi yarı final ilk karşılaşması bu akşam saat 21:45’te TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.

YARI FİNAL HEYECANI

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı sürüyor. Avrupa kupalarında yarı final heyecanı yaşanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında bu akşam 21.45'te iki İspanyol ekibi Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Devler Ligi'nde diğer yarı final mücadelesi ise yarın 21.45'te Monaco ile Juventus arasında oynanacak. Yarın akşam UEFA Avrupa Ligi'nde ise yarı final ilk maçında saat 19.45'te Ajax, Beşiktaş'ı eleyen Lyon'u ağırlayacak. Perşembe akşamı 22.05'te ise Avrupa Ligi'nin diğer yarı final mücadelesi Celta Vigo ile Manchester United arasında oynanacak.

ARALARINDAKİ SON 10 MAÇ

İSPK 07.01.2015 MS Atletico Madrid 2 - 0 Real Madrid

İSPK 15.01.2015 MS Real Madrid 2 - 2 Atletico Madrid

İS1 07.02.2015 MS Atletico Madrid 4 - 0 Real Madrid

ŞMP 14.04.2015 MS Atletico Madrid 0 - 0 Real Madrid

ŞMP 22.04.2015 MS Real Madrid 1 - 0 Atletico Madrid

İS1 04.10.2015 MS Atletico Madrid 1 - 1 Real Madrid

İS1 27.02.2016 MS Real Madrid 0 - 1 Atletico Madrid

ŞMP 28.05.2016 Pen Real Madrid 1 - 1 Atletico Madrid

İS1 19.11.2016 MS Atletico Madrid 0 - 3 Real Madrid

İS1 08.04.2017 MS Real Madrid 1 - 1 Atletico Madrid