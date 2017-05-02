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Real Madrid Atletico Madrid şifresiz CANLI izle! TRT 1 canlı (Real Atletico)

Real Madrid Atletico Madrid canlı izleme linki için doğru adrestesiniz. Devler Ligi bu akşam Madrid derbisine sahne olacak. Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Real Madrid Santiago Bernabeu’da Atletico Madrid’i ağırlayacak. Real Madrid - Atletico Madrid canlı izle, ne zaman saat kaçta gibi sorularınızın cevabı ve tüm detaylar haberimizde

Real Madrid Atletico Madrid şifresiz CANLI izle! TRT 1 canlı (Real Atletico)

02 Mayıs 2017 17:43

Real Madrid - Atletico Madrid şifresiz canlı izle! Şampiyonlar Ligi'nden heyecan bu hafta yarı final maçlarıyla devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk mücadelesi İspanya derbisine sahne olacak. Devler Ligi’nden Real Madrid bu akşam Santiago Bernabeu’da Atletico Madrid’i ağırlayacak. İki takım daha önce iki defa Şampiyonlar Ligi finalde karşı karşıya geldi ve birini uzatmada diğerini de penaltılarda olmak üzere iki mücadelede de gülen taraf Real Madrid oldu. Peki Real Madrid-Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar ve daha fazlası…

TRT 1’den canlı ve şifresiz yayınlanacak

Real Madrid ve Atletico Madrid'in karşılaşacağı Devler Ligi yarı final ilk karşılaşması bu akşam saat 21:45’te TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.

REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD TRT 1 CANLI ŞİFRESİZ İZLE

YARI FİNAL HEYECANI

UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı sürüyor. Avrupa kupalarında yarı final heyecanı yaşanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında bu akşam 21.45'te iki İspanyol ekibi Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Devler Ligi'nde diğer yarı final mücadelesi ise yarın 21.45'te Monaco ile Juventus arasında oynanacak. Yarın akşam UEFA Avrupa Ligi'nde ise yarı final ilk maçında saat 19.45'te Ajax, Beşiktaş'ı eleyen Lyon'u ağırlayacak. Perşembe akşamı 22.05'te ise Avrupa Ligi'nin diğer yarı final mücadelesi Celta Vigo ile Manchester United arasında oynanacak. 

ARALARINDAKİ SON 10 MAÇ

İSPK      07.01.2015      MS      Atletico Madrid 2 - 0 Real Madrid
İSPK      15.01.2015      MS      Real Madrid 2 - 2 Atletico Madrid
İS1         07.02.2015      MS      Atletico Madrid 4 - 0 Real Madrid
ŞMP      14.04.2015      MS      Atletico Madrid 0 - 0 Real Madrid
ŞMP      22.04.2015      MS      Real Madrid 1 - 0 Atletico Madrid
İS1         04.10.2015      MS      Atletico Madrid 1 - 1 Real Madrid
İS1         27.02.2016      MS      Real Madrid 0 - 1 Atletico Madrid
ŞMP      28.05.2016      Pen     Real Madrid 1 - 1 Atletico Madrid
İS1         19.11.2016      MS      Atletico Madrid 0 - 3 Real Madrid
İS1         08.04.2017      MS      Real Madrid 1 - 1 Atletico Madrid   

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