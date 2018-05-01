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Real Madrid Bayern Münih maçı ne zaman? saat kaçta?

Real Madrid Bayern Münih maçı! Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Peki Real Madrid Bayern Münih maçı ne zaman? Hangi kanalda? Real Madrid - Bayern Münih karşılaşmasını izleme rehberi ve maçın detayları haberimizde...

Real Madrid Bayern Münih maçı ne zaman? saat kaçta?

01 Mayıs 2018 00:41

Real Madrid - Bayern Münih maçı! Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Real Madrid kendi sahasında Bayern Münih'i konuk edecek.


Santiago Bernabeu'da saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi FIFA Kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.


İki takım arasında Allianz Arena'da oynanan ilk karşılaşmayı İspanyol temsilcisi 2-1 kazanmayı başarmıştı. Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Marcelo ve Asensio kaydetmişti. Alman ekibinin tek sayısı ise Kimmich'ten gelmişti.


REAL MADRID YARI FİNALE NASIL GELDİ?


İspanyol ekibi Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nda Tottenham Hotspur, Borussia Dortmund ve APOEL Nicosia ile mücadele etti. Bu süreçte Tottenham'a diş geçiremeyen Los Galacticos grubu Tottenham'ın ardından 2. sırada tamamladı ve üst tura yükseldi.


İkinci turda Fransız temsilcisi Paris Saint-Germain'i 3-1 ve 2-1'lik skorlarla eleyen Madrid temsilcisi çeyrek finalde Juventus'un rakibi oldu. İtalyan ekibini Torino'da 3-0 mağlup eden Madrid, kendi evinde 3-0 geriye düşmesine rağmen Ronaldo'nun son dakikadaki penaltı golüyle turu geçmeyi başarmıştı.


BAYERN YARI FİNALE NASIL GELDİ?


Bayern, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain, Celtic ve Anderlecht ile B Grubu'nda mücadele eden takım grubu 2. sırada tamamladı.


Temsilcimizi eledi


İkinci turda temsilcimiz Beşiktaş ile eşleşen Bayern Münih kendi sahasında oynanan ilk karşılaşmayı 5-0 kazandı. Alman devi ikinci maçı da İstanbul'da 3-1'lik skorla kazanmayı başardı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde Sevilla ile eşleşen Bayern, İspanyol rakibini 2-1 ve 0-0'lık skorlarla eleyerek yarı finalde Real Madrid'in rakibi oldu.


BAYERN NASIL TUR ATLAR?


Bayern Münih'e bu zorlu karşılaşmada tur atlayabilmesi için mutlak galibiyet gerekiyor. Bavyera ekibine en az iki farklı galibiyet veya en az iki gol atarak alacağı tek farklı galibiyetler gerekiyor.
2-1'lik Bayern galibiyetinde ise mücadele uzatmalara gidecek.


ÖNEMLİ EKSİKLER


Real Madrid'de bu önemli karşılaşma öncesi ilk maçta sakatlanan Dani Carvajal oynayamayacak. İspanyol yıldız Isco'nun durumu ise belirsiz. Bayern Münih'te ise eksikler bir hayli can sıkıyor. Bavyera ekibinde Robben maça yetiştirilmeye çalışılırken; Neuer, Coman, Vidal, Boateng mücadelede forma giyemeyecek.


MAÇ HANGİ KANALDA?


Real Madrid ve Bayern Münih arasında saat 21.45'te başlayacak mücadelenin yayıncısı da belli oldu. İki takım arasında oynanacak mücadele TRT 1'den ve Tivibu SPOR 2'den naklen ekrana gelecek.
 

 

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