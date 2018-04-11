Real Madrid Juventus Az Tv idman Tv şifresiz canlı izle | Real Madrid Juve Az Tv idman Tv şifresiz canlı

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final karşılaşmasında bu akşam Real Madrid ile Juventus karşılaşacak ilk maçta İspanyol devi, Real Madrid deplasmanda karşılaştığı Juventus’u 3-0 mağlup ederek, büyük avantaj elde etti. Real Madrid deplasmanda Juventus ile karşı karşıya gelirken, mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Maça hızlı başlayan İspanyol devi Real Madrid henüz 3. dakikada Cristiano Ronaldo’nun golü ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken 64. dakikada tekrar sahneye çıkan yıldız futbolcu Ronaldo şık bir röveşata ile skoru 2-0'a getirdi. 66. dakikada Paulo Dybala’nın ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan atılması sonucu Juventus 10 kişi kaldı. Cristiano Ronaldo 3. golde ise asisti yapan isim oldu. Ronaldo’nun asistinde 72. dakikada Marcelo skoru tayin etti. İşte mücadele ile ilgili rüm bilgiler...

İKİ TAKIM NASIL TUR ATLAYABİLİR?

Devler Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid’e 3-0 yenilen Juventus, bu kez rövanşta rakibiyle kozlarını İspanya’da paylaşacak. İtalyan ekibinin turu geçmesi için gol yemeden 4 gol atması, gol yemesi halinde rakibini 5 farklı mağlup etmesi gerekiyor. Eğer maç Juventus’un 3-0’lık galibiyetiyle sonuçlanırsa, karşılaşma uzatmalara gidecek.

Diğer tüm sonuçlar, Real Madrid’e yarayacak. Güvenlik sebebiyle yüksek riskli kategorisinde gösterilen maçta 2 bin güvenlik görevlisi hazır bulunacak. 77 bin biletin satıldığı maç öncesi ev sahibinde kaptan Ramos, Juve’de ise Dybala ve Rodrigo Bentancur kart cezalarından dolayı oynayamayacak.

Real Madrid-Juventus maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Santiago Barnebau Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

İKİ TAKIMIN MUHTEMEL İLK 11'LERİ BELLİ OLDU!

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo, Modric, Casemiro, Kroos, Isco, Ronaldo, Benzema

Juventus: Buffon, Sciglio, Benatia, Chiellini, Sandro, Pjanic, Khedira, Matuidi, Costa, Mandzukic, Higuain