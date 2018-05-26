Real Madrid Liverpool şifresiz canlı izle|Real Liverpool maçı canlı skor

Real Madrid Liverpool canlı izle ve Real Madrid Liverpool maçı kaç kaç gibi aradıklarınızı bu sayfada bulabilirsiniz. UEFA Şampiyonlar Ligi finali günü geldi çattı. Oldukça zorlu maçların oynandığı Şampiyonlar Ligi bu akşam Ukrayna’nın Başkent’i Kiev’deki Olimpiyat Stadı’nda oynanacak final maçıyla son bulacak. Finalde son iki sezonun şampiyonu İspanyol devi Real Madrid ile en son 2005’te İstanbul’daki maçta Milan’ı yenerek kupayı müzesine götüren İngiliz temsilcisi Liverpool karşı karşıya gelecek. Sırp hakem Milorad Mazic’in yöneteceği karşılaşma öncesi Real’de eksik oyuncu bulunmazken, Liverpool’da Matip, Chamberlain ve Gomez sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

Real Madrid - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi final karşılaşması, Ukrayna'nın Kiev kentinde bugün TSİ 21.45'te başlayacak. Karşılaşmanın TRT 1 ekranlarında olarak yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi bu sayfada olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Navas, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric, Kross, İsco, Ronaldo, Benzema

Liverpool: Karius, Arnold, Lovren, Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Milner, Mane, Salah, Firmino

REAL MADRİD İNGİLİZLERE KARŞI ÜSTÜN

Real Madrid, İngiliz kulüpleriyle 37 resmi maç yaptı. Bunların 15’ini kazanan İspanyol ekibi, 11’er beraberlik ve mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda 52 kez fileleri havalandıran Real Madrid, kalesinde 43 gol gördü.

LİVERPOOL İNGİLTERE'DE OYNADIĞI SON 7 MAÇIN 6'SINI KAYBETTİ

İspanyol takımlarıyla 37 defa karşılaşan Liverpool, bunların 14’ünü kazandı. 11 mağlubiyeti bulunan İngiliz temsilcisinin, 12 maçı da berabere bitti. 46 gol atan ve 30 gol yiyen Liverpool, İspanyol ekipleriyle İngiltere dışında oynadığı son 7 maçın 6’sını kaybetti