Real Madrid-Manchester United maçı hangi kanalda?

Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki II. Filip Arena'da yarın TSİ 21.45'te oynanacak olan Süper Kupa Finali'nde İspanyol ekibi Real Madrid ile İngiliz takımı Manchester United karşı karşıya gelecek.

İki takım daha önce Avrupa kupalarında 10 defa birbirlerine rakip olmasına rağmen ilk kez bir turnuvanın final serisinde karşılaşacaklar. İki takım arasında oynanan 10 mücadelede Real Madrid 4, Manchester United ise 2 defa galip geldi. 4 maçta taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Söz konusu mücadelelerde rakip ağlara 20 gol bırakan Real Madrid'e Manchester United da 16 golle karşılık verdi.

İspanyol devi Real Madrid, daha önce Süper Kupa'yı 3 defa müzesine götürdü. Manchester United ise bu sevinci sadece 1 kez yaşadı.

Kaan Kızıl