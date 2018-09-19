Real Madrid Roma şifresiz canlı İZLE Bein Sports| Real Madrid - Roma maçı kaç kaç?Real Madrid Roma maçı şifresiz canlı izlemek için doğru yerdesiniz. Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlad.Peki, Real Madrid - Roma maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Bu gece Cengiz Ünder'in gecesi. Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma G Grubu ilk maçında Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Dev mücadelede Cristiano Ronaldo'suz ilk devler ligine çıkacak olan Real Madrid zorlu mücadelede nasıl bir performans sergileyecek. Real Madrid Roma maçı canlı izlemek için neler yapmalıyız? Heyecanlanla beklenen karşılaşma futbolseverleri ekranlara kitleyecek. Taraftarlar şimdiden maçın detaylarına ulaşmak için araştırmalar yapıyor.İşte mücadeleya dair tüm detaylar...

Real Madrid - Roma maçı hangi kanalda, saat kaçta?

19 Eylül Çarşamba günü saat 22:00'de başlayacak karşılaşmanın beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanması bekleniyor. Maçın kanalı resmen henüz açıklanmadı.

Roma kötü gidiyor

Bu sezon 4 maçta bir galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi alan Roma ise sezona pek iyi başlayamadı. Cengiz Ünder'in takımı topladığı 5 puanla 9. sırada bulunuyor.

Real namağlup

Cristiano Ronaldo'yu Juventus'a satan Real Madrid, şu ana kadar İspanya La Liga'da oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etmeyi başardı. Başkent temsilcisi, 12 puanlı Barcelona'nın ardından 10 puan ile ligde ikinci sırada yer alıyor. Öte yandan Roma adına ise işler pek parlak gitmiyor. Bu sezon 4 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen İtalyan ekibi, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 9. sırada.

Şampiyonlar Ligi heyecanı başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonu grup maçları heyecanı yarın ve çarşamba günü oynanacak karşılaşmalarla başladı. Türkiye'yi Devler Ligi'nde temsil eden tek takım olan Galatasaray da D Grubu ilk maçında yarın sahasında Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile oynadı. Bu akşam ise, Real Madrid Roma ile karşılaşıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı başlıyor. Devler Ligi'nde 8 grupta yer alan 32 takım, yarın ve 19 Eylül Çarşamba günü oynanacak mücadelelerle başlayıp 11-12 Aralık 2018 tarihlerinde sona erecek olan grup aşamasını geçerek adını bir üst tura yazdırmak için yarışacak. Türkiye'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi olan Galatasaray da D Grubu ilk maçında yarın saat 22.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geldi.

Bu büyük organizasyonun heyecanı ise 1 Haziran 2019'da İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında ilk hafta programı şöyle:

19.55 Barcelona - PSV

19.55 Inter - Tottenham

22.00 Liverpool - Paris Saint-Germain

22.00 Monaco - Atletico Madrid

22.00 Club Brugge - Borussia Dortmund

22.00 Galatasaray - Lokomotiv Moskova

22.00 Kızılyıldız - Napoli

22.00 Schalke 04 - Porto

19 Eylül Çarşamba

19.55 Ajax - AEK

19.55 Shakhtar Donetsk - Hoffenheim

22.00 Manchester City - Olympique Lyon

22.00 Benfica - Bayern Münih

22.00 Real Madrid - Roma

22.00 Valencia - Juventus

22.00 Young Boys - Manchester United

22.00 Viktoria Plzen - CSKA Moskova