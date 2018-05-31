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Real Madrid'de Zidane depremi

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane görevinden istifa etti.

Real Madridde Zidane depremi

31 Mayıs 2018 14:29

UEFA Şampiyonlar Ligi'ni üst üste 3. kez kazanarak kırılması zor bir rekora imza atan Real Madrid'de Zidane şoku yaşanıyor. İspanyol ekibinde basın toplantısı düzenleyen 45 yaşındaki teknik adam görevini bıraktığını açıkladı. 

2016 Ocak ayında göreve gelen Fransız çalıştırıcı, İspanyol ekibini üst üste 3 kez UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıdı. Madrid ile 2016-2017 sezonunda ligde mutlu sona ulaşan Zidane'ın istifası şaşkınlıkla karşılandı. Zidane, istifasının nedenine ilişkin ise bir açıklama yapmadı.  

 

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