Real Madrid'e Tottenham şoku

Devler Ligi'nde haftanın maçında kazanan İngilizler oldu. H Grubu'nda mücadele eden Tottenham ve Real Madrid, Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi. Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadeleyi İngiliz ekibi, 3-1 kazandı. Tottenham'ın galibiyet gollerini 27 ve 56. dakikada Del Alli, 65. dakikada Christian Eriksen kaydetti. İspanyol devinin tek golü ise 80. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi.

Bu sonuçla puanını 10'a yükselten Tottenham grupta liderlik koltuğuna otururken, Real Madrid ise 7 puanla ikinci sırada kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu gece oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu

Liverpool: 3 - Maribor: 1

Sevilla: 2 - Spartak Moskova: 1

F Grubu

Napoli: 2 - Manchester City: 4

Shakhtar Donetsk: 3 - Feyenoord: 1

G Grubu

Beşiktaş: 1 - Monaco: 1

Porto: 3 - Leipzig: 1

H Grubu

Borussia Dortmund: 1 - APOEL: 1

Tottenham: 3 - Real Madrid: 1

Uygar Aydın