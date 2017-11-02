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Real Madrid'e Tottenham şoku

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. maçında İngiliz ekibi Tottenham, evinde Real Madrid'i 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Real Madride Tottenham şoku

02 Kasım 2017 06:45

Devler Ligi'nde haftanın maçında kazanan İngilizler oldu. H Grubu'nda mücadele eden Tottenham ve Real Madrid, Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi. Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadeleyi İngiliz ekibi, 3-1 kazandı. Tottenham'ın galibiyet gollerini 27 ve 56. dakikada Del Alli, 65. dakikada Christian Eriksen kaydetti. İspanyol devinin tek golü ise 80. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi.

Bu sonuçla puanını 10'a yükselten Tottenham grupta liderlik koltuğuna otururken, Real Madrid ise 7 puanla ikinci sırada kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu gece oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu

Liverpool: 3 - Maribor: 1
Sevilla: 2 - Spartak Moskova: 1

F Grubu

Napoli: 2 - Manchester City: 4
Shakhtar Donetsk: 3 - Feyenoord: 1

G Grubu

Beşiktaş: 1 - Monaco: 1
Porto: 3 - Leipzig: 1

H Grubu

Borussia Dortmund: 1 - APOEL: 1
Tottenham: 3 - Real Madrid: 1 

Uygar Aydın

Etiketler: Real Madrid, Tottenham şoku

 

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