Real Sociedad Barcelona şifresiz veren yabancı kanallar hangileri! Real Sociedad Barcelona İdman tv canlı izle

İspanya La Liga'da Real Sociedad Barcelona ile bu akşam karşı karşıya gelecek. Real Sociedad oynadığı 18 maç sonucunda 6 galibiyet,5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 23 puanla 14. sırada yer alırken lider Barcelona ise 18 karşılaşma sonucunda 15 galibiyet, 3 beraberlik ile 48 puanla liderliğini koruyor. Peki Real Sociedad Barcelona maçı ne zaman saat kaçta ve mücadeleyi hangi kanallar şifresiz veriyor ? Futbolseverlerin ayrıca merak ettikleri bir başka konu maçı idman tv canlı olarak yayınlayacak mı ? İşte tüm bu soruların yanıtları bu sayfada yer alıyor...

Real Sociedad - Barcelona maçı ne zaman? Canlı Skor

Real Sociedad ile Barcelona ligin 19. hafta maçında karşı kaşrıya gelecek. Real Sociedad - Barcelona maçı 14 Ocak Pazar günü saat 22.45'te başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Ayrıca mücadeleyi bu haberimiz üzerinden canlı olarak takip edebileceksiniz. 32.076 kişi kapasiteli Anoeta Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı yönetecek hakem ise Jose Luis Gonzalez Gonzalez

Real Sociedad - Barcelona sakat, cezalı oyuncular

Ev sahibi takım Real Sociedad'ta Carlos Martinez ve Inigo Martinez, misafir takım Barcelona'da ise Philippe Coutinho ve Samuel Umtiti sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

Real Sociedad - Barcelona maç sonuçları

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Real Sociedad 3, Barcelona 5 galibiyet elde ederken 2 maç beraberlikle sonuçlandı. Real Sociedad 11 gol atarken, Barcelona 18 golle karşılık verdi.

12/02/14 İSPK R. Sociedad 1 - 1 Barcelona (0 - 1)

22/02/14 İS1 R. Sociedad 3 - 1 Barcelona (1 - 1)

04/01/15 İS1 R. Sociedad 1 - 0 Barcelona (1 - 0)

09/05/15 İS1 Barcelona 2 - 0 R. Sociedad (0 - 0)

28/11/15 İS1 Barcelona 4 - 0 R. Sociedad (2 - 0)

09/04/16 İS1 R. Sociedad 1 - 0 Barcelona (1 - 0)

27/11/16 İS1 R. Sociedad 1 - 1 Barcelona (0 - 0)

19/01/17 İSPK R. Sociedad 0 - 1 Barcelona (0 - 1)

26/01/17 İSPK Barcelona 5 - 2 R. Sociedad (1 - 0)

15/04/17 İS1 Barcelona 3 - 2 R. Sociedad (3 - 2)

Real Sociedad - Barcelona Maçını Canlı Yayınlaması Beklenen Yabancı Kanallar Listesi

