Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Dinamo Kiev ile puanları paylaştı. Maçın ardından Ukrayna temsilcisinin Teknik Direktörü Rebrov karşılaşmayı değerlendirdi.

“Beraberliğin ne kadar zor olduğunu gördük”

Genç çalıştırıcı, “Maç boyunca güzel oynadık ama 1 puan kazanmamız hem zordu hem de güzeldi. İlk yarıda hatalarımız oldu buna rağmen ikinci yarıda direncimizi artırdık beraberliği sağladık. Beraberliğin ne kadar zor olduğunu gördük. Özellikle bu taraftarın önünde. Bizim için bu bir puan çok büyük önem arz etmektedir” ifadelerini kullandı.

“Pozisyonları değerlendirdik”

Beşiktaş’ın ilk yarıda agresif ve hücum futbolunu oynadığını ifade eden Rebrov, “Daha önce dediğim gibi bu taraftar önünde oynamak çok zor. İkinci yarıda ise daha sakin olduk ve topu da alarak pozisyonları değerlendirdik” açıklamasını yaptı.

“Bana bugün taş atılmadı”

Beşiktaş taraftarını daha öncede bildiğini dile getiren Ukraynalı çalıştırıcı, “Bana ne zaman taş attıklarını da hatırlıyorum. Burada bana bugün taş atılmadı ama burada oynamak zordur” diye konuştu.

Napoli ile Beşiktaş’ın oyun farkının sorulması üzerine Rebrov, “Napoli çok daha baskılı oynuyor çok koşuyor. Beşiktaş ilk dakikadan itibaren gole gidiyor ve daha çok bu yönde geliştiriyor. Buna bakacak olursak her maçı da buna göre değerlendireceğiz. Biz bu bir puanın kıymetini çok iyi biliyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Doğan Gündoğdu

