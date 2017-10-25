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Recep Akdağ: AK Parti'nin geleneğinde bu değişiklikler normal

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, istifası istenen belediye başkanlarına ilişkin, "AK Parti'nin geleneğinde bu değişiklikler normal" dedi.

Recep Akdağ: AK Partinin geleneğinde bu değişiklikler normal

25 Ekim 2017 13:13

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, TGRT haber ekranlarında Batuhan Yaşar'ın sunduğu gündem özel programında önemli açıklamlarda bulundu.Akdağ, "AK Parti'nin geleneğinde bu değişiklikler normal" dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'erken seçim' açıklamalarına ilişkin, "Yenilen pehlivan güreşe doymaz. Bu kadar yenilgiden sonra ağzını doldura doldura yüksek perdeden meydan okumalara gülümsüyorum. Bunlar gündem oluşturmak için yapılan şeyler. Cumhurbaşkanımız kesin olarak tutumunu ortaya koydu. Mahalli seçimler (Mart 2019) normal zamanında yapılacak" şeklinde konuştu.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminin referandum açıklamalarına ilişkin, "Barzani'nin kamuoyuna yansıyan açıklamalarının devamını izlemek gerekiyor. Umarım ki yanlıştan geri adım atma sağduyusunu gösterirler. Ciddi bir yanlış yaptılar. Bu yanlıştan döneceklerdir" ifadelerine yer verdi.

 

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