Recep Akdağ'ın oğlu, oba düğünüyle evlendi

Eski Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın oğlu Muhammed ile Gülşah Akdağ, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmed'in hayatını kaybettiği Hünkar Çayırı'nda düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi.

Kayı Boyu’ndan ilham alınarak düzenlenen oba düğününe TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski bakanlar, AK Parti milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

13. yüzyıldaki Kayı Boyu döneminden ilham alınarak düzenlenen oba düğünü çayırda şenlikler eşliğinde gerçekleştirildi. Düğün sonrası davetliler at binip ok atma fırsatı bulurken, düğün basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Düğün töreninde TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gülşah ve Muhammed çiftine nasihatlerde bulunarak bir ömür mutlu olmalarını dilediğini ifade etti.

Murat Kanber - Hakan Öztürk - Samet Kahraman

