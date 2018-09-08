Recep İvedik 6’nın çekimleri başladı

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, beraberinde Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak, Büyükşehir ve Karacabey Belediye Meclis Üyesi Murat Avinç’le birlikte film setini ziyaret ederek, Şahan Gökbakar, yönetmen kardeşi Togan Gökbakar ve yapımcı Çağrı Özeren ile bir araya geldi. Oyunculara başarılar dileyen Özkan, “Filmin Karacabey’de çekilmesinden dolayı memnunuz. Şahan Gökbakar, Recep İvedik 6’yı burada çekmeye başladı.

Şahan Gökbakar ekibiyle beraber Karacabey’in misafiri. Bütün Karacabeyliler adına güzel ilçemize hoş geldiniz diyorum. Karacabey şu ana kadar tarım ve hayvancılıkla anılan bir ilçeydi. Biz, çok daha farklı özelliklerinin ve güzelliklerinin olduğunu vurguluyorduk. Turizm yönü hiç bilinmeyen bir noktaydı. Bu anlamda Şahan Gökbakar’ın burada çektiği film Karacabey’in tanıtımı açısından önemli bir unsur olacak” dedi.

Çekimlerine başlanan ve konusu Afrika’da geçen “Rece İvedik 6” filminin Şubat ayında vizyona gireceği öğrenildi.