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Recep Kara, Asya Sumo Şampiyonu'nu tuş etti

Kırkpınar Başpehlivanı 125 kiloluk Recep Kara, Ordu'da karşılaştığı Asya Sumo Şampiyonu 190 kiloluk Almaz Ergeshov'u tuşla yendi.

Recep Kara, Asya Sumo Şampiyonunu tuş etti

14 Ocak 2017 13:08

Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Ordu'da başladı. 

Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda yapılan şampiyonanın açılışına Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve binlerce güreşsever katıldı. 

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından protokol konuşmaları yapıldı. Konuşmaların ardından müsabakalara geçildi. Her kategoride birer müsabaka yapıldıktan sonra Türkiye’nin Başpehlivanı Recep Kara ile Asya’nın Sumo Şampiyonu Almaz Ergeshov kozlarını paylaştı. Başpehlivan Recep Kara ile Almaz Ergeshov, mindere çıkarken Dombra türküsü çalındı. Müsabakanın ilk dakikalarında 190 kiloluk rakibi karşısında zorlanan Recep Kara, mücadelenin 5. dakikasına girildiği sırada rakibini ters çevirerek tuş etti. Recep Kara'nın rakibini tuşla yenmesiyle tribünlerde büyük coşku yaşandı.

Başpehlivan Recep Kara, müsabaka sonunda yaptığı açıklamada, "Ata sporunu her yerde başarı ile temsil etmeye çalışıyorum. Bugün de Asya Sumo şampiyonu ile karşılaştım. Kendisiyle bir dostluk maçı yaptık. Gerçekten çok güçlü bir rakipti. Şükürler olsun kazandım. Herkese teşekkür ediyorum" dedi. 

Metin Akyürek-Doğan Arzık

Etiketler: Asya Sumo Şampiyonu, recep kara


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