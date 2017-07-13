Recep Kara: 'Unvanımı korumak istiyorum'

Edirne'de 15-16 Temmuz'da gerçekleşecek olan 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde son Başpehlivan Recep Kara, İHA'ya açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezon altın kemeri kazanan ve bu yıl da unvanını korumak istediğini söyleyen Kara, "Başpehlivanlık unvanımı korumak için iyi hazırlandım. İşimize değer veriyoruz ve çok iyi çalıştım. Mesela Ramazan Ayı'nı Erzurum'da 2500-3000 metre rakımda geçirdim. Ekibimizle beraber iyi hazırlandık. 2017 Altın Kemeri'ne adayım. İnşallah da bunu başarıp çalışmalarımın sonucunu alırım" ifadelerini kullandı.

"En fazla birincilik bende"

Nisan ayında başlayan güreş sezonunda şimdiye dek yapılan organizasyonlarda 12 birincilik elde ettiğini ifade eden Recep Kara, "Diğer arkadaşlarıma nazaran en fazla birincilik bende. Diğer arkadaşlarımızın durumu da gayet iyi. Alttan yeni ve genç arkadaşlarımız çıktı. Ben 22 yaşında Kırkpınar Güreşleri'nde Ahmet Taşçı gibi bir ustadan bu bayrağı devralmıştım. Şimdi arkamızdan gelen gençler de bayrağı bizden teslim almak istiyor. Ben de sonuna kadar devam edip unvanımı koruyacağım. Ama kimin birinci olacağı belli değil. Herkes çıkıp kıran kırana mücadelesini yapacak" diye konuştu.

14 yılda 12 kez kürsüye çıktı

Kırkpınar'da Başpehlivanlık kategorisinde 14. yılı olduğunu söyleyen Recep Kara, "Bu 14 yılın 12'sinde kürsüye çıktı. Ben işime önem veriyorum ve sadece spor karşılaşması olarak görmüyorum güreşi. Bu işin bir ağırlığı var. Yağlı güreş, Türk ve İslam figürlerini içinde bulunduran bir spor. Bizim öz kültürümüz. 1000 yıllık yaşayan bir gelenek bu ve biz de bu geleneği temsil ediyoruz. Biz yaşantımızla, duruşumuzla, herşeyimizle Türk kültürünü temsil ediyoruz. O yüzden pehlivan, sadece güreş yapan biri değil; vatanını, bayrağını seven, bu kültürlere sahip çıkan kişi demektir. Biz de bu yolda devam edeceğiz inşallah" dedi.

"Cumhurbaşkanımızı Kırkpınar'a davet edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bugün Ankara'da Külliye'de görüşeceklerini ifade eden Recep Kara, "Kendisini Kırkpınar Güreşleri'ne davet edeceğiz. Bu yıl yapılacak olan Kırkpınar, o er meydanındaki son güreşimiz olacak. Önümüzdeki sene inşallah yeni bir er meydanında, şanına yakışır şekilde Kırkpınar Güreşleri'mizi yapacağız" dedi. Kara, Kırkpınar'da kalitenin yükselmesi gerektiğini de sözlerine ekleyerek, "Federasyonun almış olduğu bir karar var. Her yıl baş altında ilk 4'e kalmış sporcuları başpehlivanlık kategorisine yükseltiyor. Ama bence yanlış, bir kalite olması lazım. Birinci veya finalistini alabilirsiniz. Tabii federasyonun aldığı bir karar olduğu için çok da yorum yapamıyoruz. Bizim isteğimiz, Yağlı Güreş'in ayrı bir federasyonu olması. Çünkü Güreş Federasyonu'nun işi çok fazla. O yüzden ikisi bir arada yürümüyor" açıklamasını yaptı.

Recep Kara, son olarak önümüzdeki sezon bırakmayı düşündüğünü ifade ederek, "Ben şu anda aynı zamanda Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı'yım. Bir de Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü başkanıyım. Yüküm biraz fazla. Eğer Allah bana bu yıl da altın kemeri nasip ederse, seneye bırakmayı düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Uygar Aydın