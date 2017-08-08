Recep Sert patron oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde temizlediği tüfeğin ateş alması neticesinde yüzü tanınmayacak hale gelen Recep Sert, 18 Temmuz 2013 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yüz ve çene nakli olmuş ve tedavi gördüğü hastanede tanıştığı Esma Akyurt ile evlenmişti. Çiftin dünyaya gelen ve Hira Emine adını verdikleri kızları geçen 26 Ocak tarihinde bir yaşını doldurdu. Yürümeye yeni başlayan Hila Emine çiftin ilgi odağı olurken, kızının babasına çok daha düşkün olduğunu söyleyen Esma Sert ise Hira Emine'nin fotoğraflarını Facebook'taki hesabında paylaştı.

Peşpeşe büyük mutluluklar yaşayan Sert çifti, bu sefer de kafe sahibi oldu. Sert çiftinin Mimar Sinan Bulvarı üzerindeki “Esma Waffle” kafe hizmete açıldı. Açılışa AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Gülhan Şahin, AK Parti yöneticileri ile davetliler katıldı.

Esma Sert, “Eşimle beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Eşimle zor zamanlar geçirdik, ama çok şükür Allah bugünleri bize nasip etti. Hayalimizde böyle bir kafe açmak vardı. Allah nasip etti. Katılan herkese teşekkürler. Güzel bir hayat yaşıyoruz. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Allah herkesten razı olsun” dedi.

Milletvekili Hüseyin Şahin ise, “Bizde çok güzel bir söz vardır; mutluluklar paylaşıldıkça çoğalır, acılar ise paylaşıldıkça azalır. Tıp dünyası onu takip ediyor. Recep’e destek veren, yanında olan eşi Esma Sert’i yürekten kutluyorum. Ailesiyle birlikte cansiperhane yanında oluyor. Onun yeniden sağlığına kavuşması, hayata tutunması için çok büyük destek veriyor. Çok güzel evlatları oldu. Esma ve Recep bunun da üstesinden gelerek bu işyerinden ekonomik kazanç elde edecekler. Bereketli helal kazançlar diliyorum. Sizleri desteklemeye devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Salih Bakıcı